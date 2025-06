Tomb Raider Serisinde Dev İndirim! Efsane Oyunlar Çok Ucuzladı

Tomb Raider serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'deki kampanya ile birlikte Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

26 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tomb Raider yüzde 85 oranında indirime girdi. 2013 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 7,49 dolardan (295 TL) 1,12 dolara (44 TL) düştü.

Rise of the Tomb Raider yüzde 85 oranında indirime girdi. 2016 yılında satışa sunulan oyunu kampanya kapsamında 14,99 dolar (592 TL) yerine 2,24 dolara (88 TL) satılmaya başlandı. 86 Metacritic puanına sahip oyun 2016 yılında çıkmıştı.

2018 yılında piyasaya sürülen Shadow of the Tomb Raider'ın Definitive isimli sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra üç adet DLC içeren bu sürümün fiyatı 19,78 dolardan (782 TL) 3,92 dolara (154 TL) düştü.

İndirime Giren Tomb Raider Oyunları