Tomb Raider Serisinde Dev İndirim! Efsane Oyunlar Çok Ucuzladı

Steam'de Tomb Raider serisi için yüzde 85'e varan indirim başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair merak edilen detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Tomb Raider serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'deki kampanya ile birlikte Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

26 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tomb Raider yüzde 85 oranında indirime girdi. 2013 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 7,49 dolardan (295 TL) 1,12 dolara (44 TL) düştü.

Rise of the Tomb Raider yüzde 85 oranında indirime girdi. 2016 yılında satışa sunulan oyunu kampanya kapsamında 14,99 dolar (592 TL) yerine 2,24 dolara (88 TL) satılmaya başlandı. 86 Metacritic puanına sahip oyun 2016 yılında çıkmıştı.

2018 yılında piyasaya sürülen Shadow of the Tomb Raider'ın Definitive isimli sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra üç adet DLC içeren bu sürümün fiyatı 19,78 dolardan (782 TL) 3,92 dolara (154 TL) düştü.

İndirime Giren Tomb Raider Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Tomb Raider 7,49 dolar 1,12 dolar %85
Rise of the Tomb Raider 14,99 dolar 2,24 dolar %85
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 19,78 dolar 3,29 dolar %80
Lara Croft and the Guardian of Light 4,99 dolar 74 sent %85
Lara Croft and the Temple of Osiris 9,99 dolar 1,49 dolar %85
Lara Croft GO 4,99 dolar 74 sent %85

2.547 TL Değerindeki 6 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın
OYUN

2.547 TL Değerindeki 6 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan altı adet oyun ücretsiz oldu. İşte Amazon'un sunduğu bedava oyunlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER