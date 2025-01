Xbox'ta En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Çok Şaşıracaksınız

Yazılım devi Microsoft, 2024 yılında Xbox'ta en çok satılan oyunlar listesini paylaştı. Şirket ayrıca geçtiğimiz yıl boyunca en çok oynanan oyunları da açıkladı. Paylaşılan listelerde satışa sunulduğu dönemde eleştirilere maruz kalan oyunlar da bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl en çok satılan oyunlar listesinde Dragon Age: The Veilguard'ın bulunması şaşırttı. BioWare tarafından geliştirilen RPG oyunu Veilguard, Metacritic tarafından paylaşılan listede 3,8 puan ile 2024'ün en kötü oyunları arasında yer almıştı.

Listede ayrıca 7 Days to Die, Avatar: Frontiers of Pandora, Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Ball: Sparking! Zero, Dragon’s Dogma 2, EA Sports FC 25, EA Sports Madden NFL 25 ve daha pek çok oyun bulunuyor.

2024 yılında günlük aktif kullanıcı sayısı en yüksek olan oyunlar arasında Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 6, Dead Island 2, Diablo IV: Vessel of Hatred, EA Sports College Football 25, EA Sports FC 25, Fallout 4, Fortnite, Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle ve daha çok sayıda oyun mevcut.

2024'te Xbox'ta En Çok Satılan Oyunlar

7 Days to Die Avatar: Frontiers of Pandora Call of Duty: Black Ops 6 Dragon Age: The Veilguard Dragon Ball: Sparking! Zero Dragon’s Dogma 2 EA Sports College Football 25 EA Sports FC 25 EA Sports Madden NFL 25 Farming Simulator 25 Microsoft Flight Simulator 2024 MLB The Show 24 NBA 2K25 NHL 25 Palworld Phasmophobia Star Wars Outlaws The Lord of the Rings: Return to Moria Warhammer 40,000: Space Marine 2 WWE 2K24

