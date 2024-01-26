Xbox Game Pass'in En Popüler Oyunu Değişti: Peki Hangi Oyun Oldu?

Xbox Game Pass hizmetinin en popüler oyunu genellikle her ay gelen yeni oyunlar sonrasında değişim gösteriyor ve bu ay da zirvenin sahibi farklı bir oyun oldu ancak bu seferki uzun süre değişmeyecek gibi görünüyor.

Palworld şu anda Xbox Game Pass'teki en popüler oyun olma ünvanını ele geçirdi ve Steam'de milyonlarca satış başarısı gösteren oyun görünüşe göre Xbox Game Pass kütüphanesinde de üst sıraları bırakmak istemiyor.

'Silahlı Pokemon' oyunu şimdiden çeşitli eş zamanlı oyuncu rekorları kırdı ve şu anda Steam'deki en popüler oyun konumunda. Oyunun geçtiğimiz hafta erken erişime açılmasından bu yana sadece Steam üzerinden 8 milyondan fazla kopyası satıldı.

Palworld, Xbox Game Pass'in En Popüler Oyunu Konumunda

Palworld is the most popular game on Xbox Game Pass right now pic.twitter.com/aiIy1U3mNm — Tom Warren (@tomwarren) January 26, 2024

Xbox Game Pass'te en popüler oyun olmak en az Steam'de olmak kadar zor çünkü Palworld listenin ilk sırasını ele geçirirken Minecraft, Assassin's Creed Valhalla, UFC 4, Resident Evil 4, Starfield ve diğer birçok popüler yapımı geride bıraktı.

Palworld ile ilgili gelişmeler de durmak bilmiyor. Oyunun yapımcıları oyuna düzenli güncellemeye devam ederken, geçtiğimiz gün Pokemon Company bir açıklama yayınlayarak telif hakkı ihlali ile ilgili endişelerin ardından oyunu araştırdığını açıkladı.

Buradan çıkacak karar bir kenara dursun, oyuncular geliştiricilerin Palworld'ü gelecekte ne duruma getirebileceğini merak ediyor ve güncel olarak SteamDB verilerine bakılırsa hâlâ anlık oyuncu sayısının 2 milyon civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda Pocketpair ekibine desteklerini vermeye devam ediyorlar.

Peki siz Palworld'ü oynama fırsatı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.