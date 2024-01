Xbox Game Pass'in En Popüler Oyunu Değişti: Peki Hangi Oyun Oldu?

Xbox Game Pass hizmetinin en popüler oyunu genellikle her ay gelen yeni oyunlar sonrasında değişim gösteriyor ve bu ay da zirvenin sahibi farklı bir oyun oldu ancak bu seferki uzun süre değişmeyecek gibi görünüyor.

Palworld şu anda Xbox Game Pass'teki en popüler oyun olma ünvanını ele geçirdi ve Steam'de milyonlarca satış başarısı gösteren oyun görünüşe göre Xbox Game Pass kütüphanesinde de üst sıraları bırakmak istemiyor.

'Silahlı Pokemon' oyunu şimdiden çeşitli eş zamanlı oyuncu rekorları kırdı ve şu anda Steam'deki en popüler oyun konumunda. Oyunun geçtiğimiz hafta erken erişime açılmasından bu yana sadece Steam üzerinden 8 milyondan fazla kopyası satıldı.

Palworld is the most popular game on Xbox Game Pass right now pic.twitter.com/aiIy1U3mNm