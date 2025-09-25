Xbox Game Pass Sahipleri Mutlu: Yüzlerce Oyun Yolda!

Oyun dünyası son yıllarda büyük bir değişim içinde ve bu dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Eskiden yalnızca kutulu ya da dijital olarak satın alınabilen oyunlar, artık abonelik servisleri sayesinde milyonlarca oyuncuya ulaşıyor. Bu alanda önde gelen firmalardan biri de Microsoft. Game Pass servisini sunan şirket, şimdi bu hizmeti daha da güçlendirmek için önemli bir adım atıyor.

Microsoft, Game Pass için Büyük Bir Yatırım Yaptı

Microsoft, Xbox Game Pass’i büyütmek için bugüne kadarki en kapsamlı genişleme planını devreye aldı. Öyle ki şirket, 150’den fazla stüdyoyla yeni anlaşmalar imzaladı. Xbox’un bağımsız geliştiricilerden sorumlu birimi ID@Xbox’ın başkanı Chris Charla'ya göre Game Pass tarihindeki en büyük yatırım olan bu adım ile kütüphaneye birçok yapım geliyor. Öyle ki yüzlerce oyunun yolda olduğu belirtiliyor.

Bilmeyenler için Game Pass, 2017’de kullanıma sunulmuş, 2020’de EA Play'de yer alan oyunlara da sahip olmasıyla popülaritesini artırmıştı. Ülkemizde aylık 209 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Platform, Hollow Knight: Silksong gibi bağımsız oyunlardan The Outer Worlds 2 ve Ninja Gaiden 4 gibi büyük serilere kadar geniş bir kütüphane sunuyor. Bu nedenle oyuncuların ilgisini çekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xbox Game Pass'e gelmesini beklediğiniz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.