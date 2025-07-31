Xbox Game Pass'e Kaç Para Ödediniz? Rekor Miktar Açıklandı

Popüler oyun servislerinden Xbox Game Pass, çatı şirketi Microsoft'a rekor gelir getirdi. Şirketin CEO'su Satya Nadella tarafından paylaşılan son verilere göre, Xbox Game Pass abonelik hizmeti, ilk kez yıllık bazda 5 milyar dolara yakın gelir elde etmeyi başardı. Bu çok önemli bir kilometre taşı, çünkü Xbox markasının toplam yıllık gelirinin beşte birinden fazlasına tekabül ediyor.

Microsoft'un halihazırda 40 oyun projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Gelirin önemli bir kısmı da direkt olarak Xbox birimine ait.

Xbox 2025'te 23,45 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Açıklamaya göre, 2025 mali yılında Xbox birimi toplamda 23,45 milyar dolar gelir elde etti. Analistlerin tahmininleri, Game Pass oyun servisinin 5,5 milyar dolarlık bir gelir getireceği yönündeydi. Ancak 23,45 milyarlık gelirin %21'i, yani 4.9245 milyar dolarlık kısmı Game Pass'ten geldi.

Önceki yıllara, özellikle de pandeminin baş gösterdiği döneme kıyasla Game Pass iki kat fazla gelir getirdi. Pandemi dönemindeki gelir miktarı 2 milyar dolardı.

Hangi Xbox Oyunu Zirvede?

CEO Satya Nadella, başarının tek bir oyuna bağlı olmadığını vurguladı. Çünkü Xbox Game Pass servislerine yıl boyunca eklenen oyunlar çoğunlukla yüksek profildendi. Üstelik bazı oyunlar, daha çıktıkları ilk günden itibaren Game Pass abonelerine sunulmuştu. Microsoft, bu stratejinin ekmeğini yedi. Sadece Call of Duty: Black Ops 6 bile 50 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Aynı dönemde Minecraft da oldukça başarılı bir süreç geçirdi. Sürecin başarısı, gişe rekorları kıran Minecraft filmine de bağlıydı. Game Pass servisleri, ilerleyen dönemlerde çok daha geniş bir yelpazeyle gelecek. Bu durumda Game Pass'in getirisi çok daha yüksek olacak.