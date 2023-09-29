Keyifli Vakit Geçirebileceğiniz En İyi Spor Oyunları

Spor oyunları oynamak isteyen oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Listede futboldan basketbola tenisten hokeye kadar pek çok spor oyunu bulunuyor.

Keyifli Vakit Geçirebileceğiniz En İyi Spor Oyunları
Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Spor oyunları oynamak isteyen oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Listede futboldan basketbola tenisten hokeye kadar pek çok spor oyunu bulunuyor. Listeye göz atabilir ve yeni oyunlar keşfedebilirsiniz.

En Güzel Spor Oyunları Listesi

  • EA Sports FC Mobile 24
  • Football Manager 2023 Mobile
  • Dream League Soccer 2023
  • eFootball 2024
  • Soccer Royale
  • Basketball Stars
  • NBA LIVE Mobile Basketball
  • Rival Stars Basketball
  • Basketball Battle
  • Tennis Arena
  • Tennis Champion
  • Stick Tennis
  • Tennis Clash
  • Table Tennis Champion
  • True Skate
  • Tony Hawk's Skate Jam
  • Skateboard FE3D 2
  • Hockey Showdown
  • Puppet Hockey: Pond Head
  • BIG WIN Hockey
  • BIG WIN Baseball
  • Baseball Nine
  • Golf Blitz
  • Golf Clash

En iyi spor oyunları listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

EA Sports FC Mobile 24

Futbol oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan EA Sports FC Mobile 24, Android, iOS ve iPadOS cihazları için çıktı. Bu zamana kadar 100 milyondan fazla indirilen mobil oyunda Real Madrid, Liverpool dahil olmak üzere çok sayıda futbol takımı bulunuyor. Popüler yapımda ayrıca çeşitli modlar da mevcut.

Football Manager 2023 Mobile

Futbol menajerlik oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Football Manager 2023 Mobile, SEGA tarafından sunuldu. Çok sayıda futbol takımının yer aldığı oyun, başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.

Dream League Soccer 2023

Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken Dream League Soccer 2023, bu zamana kadar 100 milyondan fazla indirildi. Büyük bir popülerliğe sahip olan oyunda hayalinizdeki futbol takımını oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız takımın formasını ve logosunu da özelleştirebilirsiniz.

eFootball 2024

Konami tarafından sunulan eFootball 2024'te Barcelona, Manchester United ve Bayern Muchen dahil olmak üzere çok sayıda futbol takımı bulunuyor. Oluşturduğunuz takıma yeni futbolcular transfer edebilir, takımda yer alan futbolcuları antrenmanlar ile geliştirebilirsiniz.

Soccer Royale

Clash Royale oyununa benzeyen bir futbol oyunu olan Soccer Royale'da çeşitli kartlar bulunuyor. Maç esnasında bu kartları kullanabiliyorsunuz. Çevrim içi tabanlı oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Basketball Stars

Basketbol oyunları arasında yer alan Basketball Stars, Miniclip tarafından sunuldu. Popüler oyunda maç esnasında en fazla sayıya ulaşan oyuncu maçı kazanıyor. Çevrim içi moduna sahip olan yapımda karakter kişiselleştirme desteği de mevcut.

NBA LIVE Mobile Basketball

Electronic Arts tarafından sunulan NBA LIVE Mobile Basketball'da kendi takımınızı oluşturabilir ve oyuncularınızı geliştirebilirsiniz. Çeşitli modların yer aldığı oyun başarılı oynanış sistemine ve etkileyici atmosfere sahip.

Rival Stars Basketball

Bu zamana kadar 5 milyondan fazla indirilen Rival Stars Basketball isimli yapımda kendi takımınızı kurabilir ve takımınızı geliştirebilirsiniz. Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken oyunda başarılı oynanış sistemi bulunuyor.

Basketball Battle

Bire bir basketbol maçı yapabileceğiniz Basketball Battle'da maç sırasında oyuncunun güç seviyesine dikkat etmeniz gerekiyor. Çok sayıda basketbol sahasının yer aldığı yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Tennis Arena

En iyi tenis oyunları arasında yer alan Tennis Arena, Helium9 Games tarafından sunuldu. Çeşitli tenis sahalarına sahip olan yapım kaliteli grafik, başarılı karakter animasyonu ve oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.

Tennis Champion

5 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken Tennis Champion isimli oyunda çeşitli karakterler, tenis raketleri ve sahalar bulunuyor. Oyunda kariyer modu ve çok oyunculu mod mevcut.

Stick Tennis

Kolay bir oynanışa sahip olan Stick Tennis'te çeşitli oyun modları ve karakterler bulunuyor. Her karakterde hız ve güç gibi konularda farklı seviyeler yer alıyor. Söz konusu yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Tennis Clash

New York, Sidney, Prais ve Rio gibi şehirlerdeki tenis sahalarında mücadele edebileceğiniz Tennis Clash isimli oyunda çeşitli karakterler mevcut. Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Table Tennis Champion

Spor oyunları arasında Table Tennis Champion da bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilen masa tenisi oyunu üç boyutlu grafiklere sahip. Kariyer modunun yer aldığı yapımda çeşitli mini oyunlar mevcut.

True Skate

Parmağınız ile kaykayı kontrol edebildiğiniz True Skate isimli oyunda çeşitli hareketler yaparak puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Yapılan harekete göre puan miktarı değişebiliyor. Bu zamana kadar milyonlarca kez indirilen oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Tony Hawk's Skate Jam

Kaykay oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan bir tanesi olan Tony Hawk's Skate Jam'de kaykay ile çeşitli hareketler yapıp yüksek puanlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Mobil cihazlar için geliştirilen oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Skateboard FE3D 2

Mobil cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz kaykay oyunları arasında Skateboard FE3D 2 de bulunuyor. Arcade, Skade dahil çeşitli modların yer aldığı yapımda ekranda bulunan butonlar aracılığıyla kaykay sürerek hareketler yapmaya çalışıyorsunuz.

Hockey Showdown

Hokey oyunları arasında yer alan Hockey Showdown, başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor. 1 milyondan fazla indirilen hokey oyununda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi turnuvalar da bulunuyor.

Puppet Hockey: Pond Head

Puppet Hockey: Pond Head isimli oyunda bire bir hokey maçı yapabiliyorsunuz. Çevrim dışı mod desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen yapımda başarılı oynanış mekâniği bulunuyor.

BIG WIN Hockey

Hothead Games tarafından sunulan BIG WIN Hocke isimli hokey oyununda hayalinizdeki takımı oluşturabilir ve diğer takımlar ile mücadele edebilirsiniz. Bir milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken oyunda çizg film tarzı grafikler bulunuyor.

Baseball Nine

10 milyondan fazla indirilen Baseball Nine, en iyi beyzbol oyunları arasında yer alıyor. Hızlı oyun yapısıyla dikkat çeken yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Golf Blitz

En iyi golf oyunları arasında bulunan Golf Blitz, eğlenceli bir oynanışa sahip. Başarılı şekilde tasarlanmış pek çok bölümün yer aldığı oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Golf Clash

Çevrim içi modu desteği sayesinde diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz Golf Clash, bu zamana kadar 10 milyondan fazla indirildi. En iyi spor oyunları arasında yer alan oyunda çeşitli golf sahaları bulunuyor.

Bu rehberde en iyi spor oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dream League Soccer 2023 APK

Dream League Soccer 2023 APK

Dream League Soccer 2023 APK, sevilerek oynanan ve en iyi mobil futbol oyunları arasında yer alan bir futbol kariyer oyunudur.

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eFootball 2024 APK

eFootball 2024 APK

eFootball 2024 APK, popüler serinin mobil platformlar için yeni futbol oyunu.

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Football Manager 2023 Mobile APK

Football Manager 2023 Mobile APK

Football Manager 2023 Mobile APK, futbol menajerlik oyunları arasında lider konumda olan oyun en yeni sürümü ile oyuncuların karşısına geliyor.
FIFA Mobile Futbol APK

FIFA Mobile Futbol APK

FIFA Mobile APK, mobil oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimi sunmayı amaçlayan en popüler futbol oyunu.

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True Skate

True Skate

True Skate hem ücretsiz olarak sunulan hem de Tony Hawk's Pro Skater'a benzer özellikleriyle dikkat çeken bir kaykay oyunudur.

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Tony Hawk's Skate Jam

Tony Hawk's Skate Jam

Kaykay süreceğiz.

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Golf Clash

Golf Clash

Golf Clash, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir golf oyunudur.

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Rival Stars Basketball

Rival Stars Basketball

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz basketbol oyunudur.

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Basketball Stars

Basketball Stars

Basketball Stars mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir basketbol oyunudur

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Skateboard FE3D 2

Skateboard FE3D 2

Popüler kaykay oyunu yenilendi!

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Golf Blitz

Golf Blitz

Çeşitli engellerden oluşan zorlu parkurlarda eğlenceli golf maçlarına çıkabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

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NBA LIVE Mobile Basketball

NBA LIVE Mobile Basketball

Mobildeki ücretsiz en iyi basketbol oyunu

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Table Tennis Champion

Table Tennis Champion

Table Tennis Champion, Android cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi masa tenisi oyunu.

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Tennis Clash

Tennis Clash

Gerçekçi tenis maçları yaparak profesyonel bir sporcu olabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

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Basketball Battle APK

Basketball Battle APK

Basketball Battle APK Android cihazlarda ücretsiz oynanabilir, ufak boyutlu basketbol oyunu.

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Tennis Arena

Tennis Arena

Tennis Arena ile mobil cihazınızda tenis maçları yapabileceksiniz.

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BIG WIN Baseball

BIG WIN Baseball

Mobil platformda beyzbol maçlarına katılacağız.

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Tennis Champion

Tennis Champion

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz tenis oyunudur.

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Stick Tennis

Stick Tennis

Stick Tennis, Android cihazlarınız üzerinde keyifle oynayabileceğiniz bir tenis oyunudur.

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Soccer Royale

Soccer Royale

Clash tarzı oyunlarla futbol oyunlarının harika birleşimi

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Puppet Hockey: Pond Head

Puppet Hockey: Pond Head

Gerçek zamanlı hockey maçlarına katılacağız.

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Hockey Showdown

Hockey Showdown

İnternetsiz hokey maçlarına katılacağız.

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BIG WIN Hockey

BIG WIN Hockey

Kendi kurduğunuz hokey takımının koçluğunu yapabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

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