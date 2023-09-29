Keyifli Vakit Geçirebileceğiniz En İyi Spor Oyunları

Spor oyunları oynamak isteyen oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Listede futboldan basketbola tenisten hokeye kadar pek çok spor oyunu bulunuyor. Listeye göz atabilir ve yeni oyunlar keşfedebilirsiniz.

En Güzel Spor Oyunları Listesi

EA Sports FC Mobile 24

Football Manager 2023 Mobile

Dream League Soccer 2023

eFootball 2024

Soccer Royale

Basketball Stars

NBA LIVE Mobile Basketball

Rival Stars Basketball

Basketball Battle

Tennis Arena

Tennis Champion

Stick Tennis

Tennis Clash

Table Tennis Champion

True Skate

Tony Hawk's Skate Jam

Skateboard FE3D 2

Hockey Showdown

Puppet Hockey: Pond Head

BIG WIN Hockey

BIG WIN Baseball

Baseball Nine

Golf Blitz

Golf Clash

En iyi spor oyunları listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

EA Sports FC Mobile 24

Futbol oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan EA Sports FC Mobile 24, Android, iOS ve iPadOS cihazları için çıktı. Bu zamana kadar 100 milyondan fazla indirilen mobil oyunda Real Madrid, Liverpool dahil olmak üzere çok sayıda futbol takımı bulunuyor. Popüler yapımda ayrıca çeşitli modlar da mevcut.

Football Manager 2023 Mobile

Futbol menajerlik oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Football Manager 2023 Mobile, SEGA tarafından sunuldu. Çok sayıda futbol takımının yer aldığı oyun, başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.

Dream League Soccer 2023

Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken Dream League Soccer 2023, bu zamana kadar 100 milyondan fazla indirildi. Büyük bir popülerliğe sahip olan oyunda hayalinizdeki futbol takımını oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız takımın formasını ve logosunu da özelleştirebilirsiniz.

eFootball 2024

Konami tarafından sunulan eFootball 2024'te Barcelona, Manchester United ve Bayern Muchen dahil olmak üzere çok sayıda futbol takımı bulunuyor. Oluşturduğunuz takıma yeni futbolcular transfer edebilir, takımda yer alan futbolcuları antrenmanlar ile geliştirebilirsiniz.

Soccer Royale

Clash Royale oyununa benzeyen bir futbol oyunu olan Soccer Royale'da çeşitli kartlar bulunuyor. Maç esnasında bu kartları kullanabiliyorsunuz. Çevrim içi tabanlı oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Basketball Stars

Basketbol oyunları arasında yer alan Basketball Stars, Miniclip tarafından sunuldu. Popüler oyunda maç esnasında en fazla sayıya ulaşan oyuncu maçı kazanıyor. Çevrim içi moduna sahip olan yapımda karakter kişiselleştirme desteği de mevcut.

NBA LIVE Mobile Basketball

Electronic Arts tarafından sunulan NBA LIVE Mobile Basketball'da kendi takımınızı oluşturabilir ve oyuncularınızı geliştirebilirsiniz. Çeşitli modların yer aldığı oyun başarılı oynanış sistemine ve etkileyici atmosfere sahip.

Rival Stars Basketball

Bu zamana kadar 5 milyondan fazla indirilen Rival Stars Basketball isimli yapımda kendi takımınızı kurabilir ve takımınızı geliştirebilirsiniz. Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken oyunda başarılı oynanış sistemi bulunuyor.

Basketball Battle

Bire bir basketbol maçı yapabileceğiniz Basketball Battle'da maç sırasında oyuncunun güç seviyesine dikkat etmeniz gerekiyor. Çok sayıda basketbol sahasının yer aldığı yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Tennis Arena

En iyi tenis oyunları arasında yer alan Tennis Arena, Helium9 Games tarafından sunuldu. Çeşitli tenis sahalarına sahip olan yapım kaliteli grafik, başarılı karakter animasyonu ve oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.

Tennis Champion

5 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken Tennis Champion isimli oyunda çeşitli karakterler, tenis raketleri ve sahalar bulunuyor. Oyunda kariyer modu ve çok oyunculu mod mevcut.

Stick Tennis

Kolay bir oynanışa sahip olan Stick Tennis'te çeşitli oyun modları ve karakterler bulunuyor. Her karakterde hız ve güç gibi konularda farklı seviyeler yer alıyor. Söz konusu yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Tennis Clash

New York, Sidney, Prais ve Rio gibi şehirlerdeki tenis sahalarında mücadele edebileceğiniz Tennis Clash isimli oyunda çeşitli karakterler mevcut. Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Table Tennis Champion

Spor oyunları arasında Table Tennis Champion da bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilen masa tenisi oyunu üç boyutlu grafiklere sahip. Kariyer modunun yer aldığı yapımda çeşitli mini oyunlar mevcut.

True Skate

Parmağınız ile kaykayı kontrol edebildiğiniz True Skate isimli oyunda çeşitli hareketler yaparak puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Yapılan harekete göre puan miktarı değişebiliyor. Bu zamana kadar milyonlarca kez indirilen oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Tony Hawk's Skate Jam

Kaykay oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan bir tanesi olan Tony Hawk's Skate Jam'de kaykay ile çeşitli hareketler yapıp yüksek puanlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Mobil cihazlar için geliştirilen oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Skateboard FE3D 2

Mobil cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz kaykay oyunları arasında Skateboard FE3D 2 de bulunuyor. Arcade, Skade dahil çeşitli modların yer aldığı yapımda ekranda bulunan butonlar aracılığıyla kaykay sürerek hareketler yapmaya çalışıyorsunuz.

Hockey Showdown

Hokey oyunları arasında yer alan Hockey Showdown, başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor. 1 milyondan fazla indirilen hokey oyununda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi turnuvalar da bulunuyor.

Puppet Hockey: Pond Head

Puppet Hockey: Pond Head isimli oyunda bire bir hokey maçı yapabiliyorsunuz. Çevrim dışı mod desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen yapımda başarılı oynanış mekâniği bulunuyor.

BIG WIN Hockey

Hothead Games tarafından sunulan BIG WIN Hocke isimli hokey oyununda hayalinizdeki takımı oluşturabilir ve diğer takımlar ile mücadele edebilirsiniz. Bir milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken oyunda çizg film tarzı grafikler bulunuyor.

Baseball Nine

10 milyondan fazla indirilen Baseball Nine, en iyi beyzbol oyunları arasında yer alıyor. Hızlı oyun yapısıyla dikkat çeken yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Golf Blitz

En iyi golf oyunları arasında bulunan Golf Blitz, eğlenceli bir oynanışa sahip. Başarılı şekilde tasarlanmış pek çok bölümün yer aldığı oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Golf Clash

Çevrim içi modu desteği sayesinde diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz Golf Clash, bu zamana kadar 10 milyondan fazla indirildi. En iyi spor oyunları arasında yer alan oyunda çeşitli golf sahaları bulunuyor.

Bu rehberde en iyi spor oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.