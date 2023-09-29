Keyifli Vakit Geçirebileceğiniz En İyi Spor Oyunları
Spor oyunları oynamak isteyen oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Listede futboldan basketbola tenisten hokeye kadar pek çok spor oyunu bulunuyor.
Spor oyunları oynamak isteyen oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Listede futboldan basketbola tenisten hokeye kadar pek çok spor oyunu bulunuyor. Listeye göz atabilir ve yeni oyunlar keşfedebilirsiniz.
En Güzel Spor Oyunları Listesi
- EA Sports FC Mobile 24
- Football Manager 2023 Mobile
- Dream League Soccer 2023
- eFootball 2024
- Soccer Royale
- Basketball Stars
- NBA LIVE Mobile Basketball
- Rival Stars Basketball
- Basketball Battle
- Tennis Arena
- Tennis Champion
- Stick Tennis
- Tennis Clash
- Table Tennis Champion
- True Skate
- Tony Hawk's Skate Jam
- Skateboard FE3D 2
- Hockey Showdown
- Puppet Hockey: Pond Head
- BIG WIN Hockey
- BIG WIN Baseball
- Baseball Nine
- Golf Blitz
- Golf Clash
En iyi spor oyunları listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
EA Sports FC Mobile 24
Futbol oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan EA Sports FC Mobile 24, Android, iOS ve iPadOS cihazları için çıktı. Bu zamana kadar 100 milyondan fazla indirilen mobil oyunda Real Madrid, Liverpool dahil olmak üzere çok sayıda futbol takımı bulunuyor. Popüler yapımda ayrıca çeşitli modlar da mevcut.
Football Manager 2023 Mobile
Futbol menajerlik oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Football Manager 2023 Mobile, SEGA tarafından sunuldu. Çok sayıda futbol takımının yer aldığı oyun, başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.
Dream League Soccer 2023
Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken Dream League Soccer 2023, bu zamana kadar 100 milyondan fazla indirildi. Büyük bir popülerliğe sahip olan oyunda hayalinizdeki futbol takımını oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız takımın formasını ve logosunu da özelleştirebilirsiniz.
eFootball 2024
Konami tarafından sunulan eFootball 2024'te Barcelona, Manchester United ve Bayern Muchen dahil olmak üzere çok sayıda futbol takımı bulunuyor. Oluşturduğunuz takıma yeni futbolcular transfer edebilir, takımda yer alan futbolcuları antrenmanlar ile geliştirebilirsiniz.
Soccer Royale
Clash Royale oyununa benzeyen bir futbol oyunu olan Soccer Royale'da çeşitli kartlar bulunuyor. Maç esnasında bu kartları kullanabiliyorsunuz. Çevrim içi tabanlı oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.
Basketball Stars
Basketbol oyunları arasında yer alan Basketball Stars, Miniclip tarafından sunuldu. Popüler oyunda maç esnasında en fazla sayıya ulaşan oyuncu maçı kazanıyor. Çevrim içi moduna sahip olan yapımda karakter kişiselleştirme desteği de mevcut.
NBA LIVE Mobile Basketball
Electronic Arts tarafından sunulan NBA LIVE Mobile Basketball'da kendi takımınızı oluşturabilir ve oyuncularınızı geliştirebilirsiniz. Çeşitli modların yer aldığı oyun başarılı oynanış sistemine ve etkileyici atmosfere sahip.
Rival Stars Basketball
Bu zamana kadar 5 milyondan fazla indirilen Rival Stars Basketball isimli yapımda kendi takımınızı kurabilir ve takımınızı geliştirebilirsiniz. Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken oyunda başarılı oynanış sistemi bulunuyor.
Basketball Battle
Bire bir basketbol maçı yapabileceğiniz Basketball Battle'da maç sırasında oyuncunun güç seviyesine dikkat etmeniz gerekiyor. Çok sayıda basketbol sahasının yer aldığı yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Tennis Arena
En iyi tenis oyunları arasında yer alan Tennis Arena, Helium9 Games tarafından sunuldu. Çeşitli tenis sahalarına sahip olan yapım kaliteli grafik, başarılı karakter animasyonu ve oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.
Tennis Champion
5 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken Tennis Champion isimli oyunda çeşitli karakterler, tenis raketleri ve sahalar bulunuyor. Oyunda kariyer modu ve çok oyunculu mod mevcut.
Stick Tennis
Kolay bir oynanışa sahip olan Stick Tennis'te çeşitli oyun modları ve karakterler bulunuyor. Her karakterde hız ve güç gibi konularda farklı seviyeler yer alıyor. Söz konusu yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.
Tennis Clash
New York, Sidney, Prais ve Rio gibi şehirlerdeki tenis sahalarında mücadele edebileceğiniz Tennis Clash isimli oyunda çeşitli karakterler mevcut. Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Table Tennis Champion
Spor oyunları arasında Table Tennis Champion da bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilen masa tenisi oyunu üç boyutlu grafiklere sahip. Kariyer modunun yer aldığı yapımda çeşitli mini oyunlar mevcut.
True Skate
Parmağınız ile kaykayı kontrol edebildiğiniz True Skate isimli oyunda çeşitli hareketler yaparak puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Yapılan harekete göre puan miktarı değişebiliyor. Bu zamana kadar milyonlarca kez indirilen oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.
Tony Hawk's Skate Jam
Kaykay oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan bir tanesi olan Tony Hawk's Skate Jam'de kaykay ile çeşitli hareketler yapıp yüksek puanlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Mobil cihazlar için geliştirilen oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.
Skateboard FE3D 2
Mobil cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz kaykay oyunları arasında Skateboard FE3D 2 de bulunuyor. Arcade, Skade dahil çeşitli modların yer aldığı yapımda ekranda bulunan butonlar aracılığıyla kaykay sürerek hareketler yapmaya çalışıyorsunuz.
Hockey Showdown
Hokey oyunları arasında yer alan Hockey Showdown, başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor. 1 milyondan fazla indirilen hokey oyununda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi turnuvalar da bulunuyor.
Puppet Hockey: Pond Head
Puppet Hockey: Pond Head isimli oyunda bire bir hokey maçı yapabiliyorsunuz. Çevrim dışı mod desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen yapımda başarılı oynanış mekâniği bulunuyor.
BIG WIN Hockey
Hothead Games tarafından sunulan BIG WIN Hocke isimli hokey oyununda hayalinizdeki takımı oluşturabilir ve diğer takımlar ile mücadele edebilirsiniz. Bir milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken oyunda çizg film tarzı grafikler bulunuyor.
Baseball Nine
10 milyondan fazla indirilen Baseball Nine, en iyi beyzbol oyunları arasında yer alıyor. Hızlı oyun yapısıyla dikkat çeken yapım, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.
Golf Blitz
En iyi golf oyunları arasında bulunan Golf Blitz, eğlenceli bir oynanışa sahip. Başarılı şekilde tasarlanmış pek çok bölümün yer aldığı oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.
Golf Clash
Çevrim içi modu desteği sayesinde diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz Golf Clash, bu zamana kadar 10 milyondan fazla indirildi. En iyi spor oyunları arasında yer alan oyunda çeşitli golf sahaları bulunuyor.
Bu rehberde en iyi spor oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Dream League Soccer 2023 APK
Dream League Soccer 2023 APK, sevilerek oynanan ve en iyi mobil futbol oyunları arasında yer alan bir futbol kariyer oyunudur.
eFootball 2024 APK
eFootball 2024 APK, popüler serinin mobil platformlar için yeni futbol oyunu.
Football Manager 2023 Mobile APK
Football Manager 2023 Mobile APK, futbol menajerlik oyunları arasında lider konumda olan oyun en yeni sürümü ile oyuncuların karşısına geliyor.
FIFA Mobile Futbol APK
FIFA Mobile APK, mobil oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimi sunmayı amaçlayan en popüler futbol oyunu.
True Skate
True Skate hem ücretsiz olarak sunulan hem de Tony Hawk's Pro Skater'a benzer özellikleriyle dikkat çeken bir kaykay oyunudur.
Golf Clash
Golf Clash, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir golf oyunudur.
Basketball Stars
Basketball Stars mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir basketbol oyunudur
Golf Blitz
Çeşitli engellerden oluşan zorlu parkurlarda eğlenceli golf maçlarına çıkabileceğiniz eşsiz bir oyundur.
Table Tennis Champion
Table Tennis Champion, Android cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi masa tenisi oyunu.
Tennis Clash
Gerçekçi tenis maçları yaparak profesyonel bir sporcu olabileceğiniz eşsiz bir oyundur.
Basketball Battle APK
Basketball Battle APK Android cihazlarda ücretsiz oynanabilir, ufak boyutlu basketbol oyunu.
Stick Tennis
Stick Tennis, Android cihazlarınız üzerinde keyifle oynayabileceğiniz bir tenis oyunudur.
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