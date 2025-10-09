Game Pass'e Binlerce TL'lik 11 Oyun Geliyor! Tarih Açıklandı

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre ekim ayının ilk yarısında Game Pass'e 11 adet oyun eklenecek.

Uzun süre eğlenceli zaman geçirilmesini sağalyan Supermarket Simulator, dün (8 Ekim 2025) Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. En iyi simülasyon oyunları arasınad yer alan yapımda kendi marketimizi yönetiyoruz. Bu doğrultusunda fiyatları belirleyebiliyor, personel işe alabiliyor, mağazamızı genişletebiliyor ve dahasını yapabiliyoruz.

Ekim Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions: 9 Ekim The Casting of Frank Stone: 14 Ekim Ball x Pit: 15 Ekim The Grinch: Christmas Adventures: 15 Ekim Eternal Strands: 15 Ekim He Is Coming: 15 Ekim Ninja Gaiden 2 Black: 15 Ekim Pax Dei: 16 Ekim Keeper: 17 Ekim Evil West: 21 Ekim Ninja Gaiden 4: 21 Ekim

Beamdog tarafından geliştirilen RPG türündeki Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions, 9 Ekim 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. 14 Ekim 2025 tarihinde ise korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Casting of Frank Stone Game Pass'e gelecek.

Roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Ball x Pit, aksiyon ve platform türlerindeki The Grinch: Christmas Adventures, aksiyon macera ve RPG türlerindeki Eternal Strands, RPG ve roguelike türlerindeki He Is Coming, hack and slash türündeki Ninja Gaiden 2 Black 15 Ekim tarihinde kütüphaneye eklenecek.

Mainframe Industries tarafından geliştirilen Pax Dei, 16 Ekim 2025 tarihinde Game Pass'e gelecek. MMORPG türündeki oyun, Orta Çağ'da geçiyor. Oyunda topladığımız kaynaklarla silahlar, zırhlar, eşyalar ve dahasını üretebiliyoruz. Oyun geçtiğimiz yılın haziran ayında erken erişime açılmıştı.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Keeper, 17 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyun, ilk günden Game Pass'in kütüphanesine dahil olacak. Double Fine Productions tarafından geliştirilen yapımda etkileyici bir maceraya adım atacağız.

Flying Wild Hog tarafından geliştirilen Evil West ve yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği hack and slash oyunu Ninja Gaiden 4, 21 Ekim 2025 tarihinde kütüphnaeye eklenecek. Vahşi Batı temasına sahip olan Evil West, aksiyon, macera ve hack and slash türlerinde bir yapım.