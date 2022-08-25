Xiaomi 12 Lite Türkiye'de Satışta: İşte Fiyatı

Stüdyo seviyesinde 108 MP üçlü kamera ünitesine sahip ve çarpıcı tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi 12 serisinin merakla beklenen telefonlarından Xiaomi 12 Lite, Türkiye’de 16.499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa çıktı.

7,29 mm kalınlığı ve yalnızca 173 gram ağırlığıyla Xiaomi 12 Lite, şıklığının yanı sıra inanılmaz derecede rahat tutuş hissiyle serinin en merak edilen telefonlarından biriydi. Cihazın arka kapağı, mat renk gradyanı ile dikkat çekiyor ve basit ama zarif bir estetik için cihazın rengi düz kenarları boyunca uzanıyor. Sevilen renklerden oluşan renk paletiyle dikkat çeken Xiaomi 12 Lite'ın zarif tasarımı Açık Yeşil, Açık Pembe ve Siyah olmak üzere üç farklı renkle öne çıkıyor.

Cihaz, büyük bir HM2 sensörden güç alan 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve her açıdan yüksek çözünürlüklü görüntüleri ayrıntılı olarak yakalamaya olanak tanıyan 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera ünitesine sahip. Göz takibi ve hareket yakalama özelliğini bir araya getiren kamera ünitesi, fotoğraflara daha iyi netlik ve kalite katarken doğaçlama kapak çekimleri için yepyeni olasılıklar alanı açıyor.

Xiaomi 12 Lite, amiral gemisi düzeyinde 5G performansı sunmak için Snapdragon 778G işlemci ile geliyor. 6nm süreçle üretilen 8 çekirdekli bu işlemci, performans ve güç tüketimi arasında denge kuruyor ve 5G'den en iyi şekilde faydalanılmasına olanak tanıyor. Çok katmanlı soğutma sistemi de her açıdan sorunsuz bir deneyim için verimli ısı dağılımı sağlıyor.

Xiaomi 12 Lite bugünden itibaren Türkiye'de 16.499 TL fiyat etiketiyle satışta.

Xiaomi 12 Lite Özellikleri