Xiaomi'den 13 Lite Kullanıcılarına Hem İyi Hem de Çok Kötü Haber

Xiaomi'nin son "Lite" modeli olan 13 Lite'ı tanıtmasının üzerinden tam üç yıl geçti. Bu süreçte telefon iki büyük Android güncellemesi aldı ve MIUI’dan HyperOS’a geçiş yaptı. Ancak şirketten gelen son haberler, kullanıcıları pek sevindirecek türden değil. Buna göre Xiaomi 13 Lite, Android 15 tabanlı HyperOS 3 ile son büyük yazılım güncellemesini aldı.

Xiaomi 13 Lite, HyperOS 3 Güncellemesi Aldı mı?

Xiaomi 13 Lite, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini almaya başladı. Bölgesel olarak dağıtımı başlayan güncelleme, kısa süre içerisinde Türkiye dahil tüm ülkelerde kullanılabilir hale gelecek. Xiaomi 13 Lite sahipleri, Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemesi > Güncellemeyi İndir adımlarını izleyerek yeni sürüme geçiş yapabilir.

Kötü haber ise bunun Xiaomi 13 Lite için yayınlanan son yazılım güncellemesi olması. Yani kullanıcılar, HyperOS 4 ya da Android 16 güncellemelerini alamayacak. Xiaomi 13 Lite için bundan sonra yalnızca güvenlik güncellemeleri yayınlanacak.

Xiaomi 13 Lite, 2026'da Hala Alınır mı?

Xiaomi 13 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan telefon, yukarıda da belirttiğimiz gibi Şubat 2023’te tanıtıldı. Mart 2023’te Türkiye’de satışa sunulan model ülkemizde 15.999 TL başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini almıştı. Cihazın sıfır satışları bugün itibarıyla büyük ölçüde sona ermiş durumda.

Ancak bazı yenilenmiş telefon satıcılarında yaklaşık 20 bin TL seviyesinde bulunabiliyor. Ancak güncelleme desteğinin sona erdiğini de göz önünde bulundurarak bu modeli satın almanın çok da mantıklı olmadığını söyleyebiliriz. Peki Xiaomi 13 Lite’ın güncelleme desteği neden bu kadar erken kesildi?

Xiaomi 13 Lite Güncelleme Desteği Neden Kesildi?

Hiçbir marka, satın aldığınız ürünü ömrünüzün sonuna kadar ya da tamamen işlevsiz hale gelene dek kullanmanızı istemez. Çünkü bu durum yeni ürün satışlarının önündeki en büyük engellerden biridir. Xiaomi de diğer birçok üretici gibi belirli bir sürenin ardından cihazlara verdiği güncelleme desteğini sonlandırıyor.

Böylece kullanıcıların zamanla daha yeni modellere yönelmesi hedefleniyor. Xiaomi 13 Lite'ın güncelleme desteğinin kesilmesi için bunun dışında mantıklı bir gerekçe olduğunu söylersek yalan söylemiş oluruz. Söz konusu model gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden alıyor.

Daha önce Honor 90, Galaxy M55 5G ve HTC U23 Pro'da da kullanılan bu yonga seti Android 16 tabanlı HyperOS 4'ü rahatlıkla çalıştırabilecek performansa sahip. Ancak markaların bu fiyat aralığındaki modelleri yeterince desteklediği söylenemez.

Örneğin, aynı yıl tanıtılan ve aynı işlemciyi kullanan Honor 90 da son olarak Android 15 tabanlı MagicOS 9 güncellemesini aldı. Bu modelin Android 16 tabanlı MagicOS 10 sürümünü alması ise beklenmiyor. Elbette ki daha olumlu örnekler de var. Yine aynı işlemciye sahip Galaxy M55 5G, kısa süre önce Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini aldı.

Bir kez daha gördük ki Android akıllı telefon üreticileri söz konusu yazılım güncellemesi olduğunda hala sınıfta kalıyor. Bu durum son yıllarda geçmişe kıyasla düzelse de üç yıllık telefonun daha fazla Android güncellemesi almayacak olması kabul edilemez.

Editörün Yorumu

Xiaomi 13 Lite'ı ilk çıktığı zamanda test için kullanmıştım. Diğer telefonlardan farklı olarak önce LED flaş bulunması hoşuma gitmişti. Ön kamera kullanan birisi değilim ancak telefonumu diğer telefonlardan ayıran bir özellik olması hoşuma gitmişti. Güncelleme desteğinin kesilmesine üzüldüm. İçerisindeki işlemci güçsüz bir işlemci değil. Bu bağlamda Android 16 tabanlı HyperOS 4.0'ı da çok rahat çalıştırabilirdi.