Xiaomi'den Müjde: HyperOS 3 O Telefonlara Erken Geliyor

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi sunduğu cihaz sayısını her geçen gün artırıyor. Şirket bu doğrultuda yakın geçmişte pek çok farklı fiyat segmentinde bulunan farklı modeller için güncelleme sundu. Şimdi ise Çin'de güncelleme alan modellere Xiaomi 13 serisi eklendi. Ayrıca Xiaomi Mix Fold 3, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 13 Pro gibi modellere de güncelleme geldi.

Hangi Xiaomi Modelleri HyperOS 3 Alıyor?

Xiaomi 13 Serisi (Temel, Pro ve Ultra modelleri)

(Temel, Pro ve Ultra modelleri) Xiaomi Mix Fold 3

Redmi Note 15 Pro ve Pro+

ve Pro+ Redmi Note 14 Pro ve Pro+

ve Pro+ Redmi Note 13 Pro ve Pro+

Android 16 tabanlo HyperOS 3 güncellemesi alan cihazların sayısı artarken önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Bu listedeki cihazların Çin sürümleri güncelleme aldı. Çin'deki akıllı telefonların ülkemizde satışa çıkan global modellerden çok daha farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu nedenle Çin sürümünün güncelleme almış olması iyi haber olsa da tam olarak beklediğiniz gelişme değil. Ancak bu haber, global ve Türkiye pazarındaki kullanıcılar için de geri sayımın başladığını işaret ediyor.

Türkiye ve Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi'nin güncelleme stratejisinde Global modeller genellikle Çin takviminden bir ay geriden geliyor. Buna göre:

Xiaomi 13 ve Mix Fold 3: Global varyantlarının Ocak ayı içerisinde HyperOS 3 güncellemesine kavuşması bekleniyor. Sürpriz Model: Genel takvimin aksine, Redmi Note 13 Pro (4G varyantı) sahipleri için güzel bir haber var. Bu cihazın güncellemeyi daha erken, hatta bu ay içinde alabileceği rapor ediliyor.

Gözünüz Ayarlar > Telefon Hakkında > Güncellemeler menüsünde olsun; Android 16 tabanlı yeni deneyim sandığınızdan daha yakın olabilir.