Xiaomi 13T Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı

Küresel pazarda piyasaya sürülmeye hazırlanan Xiaomi 13T Pro modelinin tasarımı sızdırıldı. Ortaya çıkan görseller, Xiaomi marka yeni akıllı telefon modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Xiaomi 13T Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Çin'de piyasaya sürülen Redmi K60 Ultra modelinin küresel sürümü olan Xiaomi 13T Pro'nun nasıl bir görünüme sahip olacağı ortaya çıktı. Sızdırılan görsellere baktığımızda 13T Pro'nun Redmi K60 Ultra'ya benzer bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz.

Cihazın arka yüzeyindeki kamera bölümünde LEICA yazısı yer alıyor. LEICA yazısının Redmi K60 Ultra'da bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Paylaşılan bilgilere göre cihazın sağ tarafında ses ve güç butonları, alt tarafında ise hoparlör, USB Type-C ve SIM kart yuvası bulunacak.

Ortaya çıkan resimler ayrıca Xiaomi 13T Pro modelinin hangi renk seçeneklerine sahip olacağını da gözler önüne seriyor. Telefon, siyah ve mavi renk seçenekleri ile beraber gelecek.

Xiaomi 13T Pro Özellikleri (Söylenti)

Ekran Büyüklüğü : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1.5K

: 1.5K Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Dimensity 9200+

: Dimensity 9200+ Ön Kamera : 20 MP Sony IMX596

: 20 MP Sony IMX596 RAM : 16 GB'a kadar

: 16 GB'a kadar Depolama : 1 TB'a kadar

: 1 TB'a kadar Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Hızlı Şarj: 120W

Xiaomi 13T Pro Tanıtım Tarihi

Merak içerisinde beklenen Xiaomi 13T Pro modelinin 1 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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