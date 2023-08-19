Xiaomi 13T Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı
Merak içerisinde beklenen Xiaomi 13T Pro modelinin tasarımı gün yüzüne çıktı. İşte yakında küresel lansmanı yapılacak akıllı telefonun görüntüleri!
Küresel pazarda piyasaya sürülmeye hazırlanan Xiaomi 13T Pro modelinin tasarımı sızdırıldı. Ortaya çıkan görseller, Xiaomi marka yeni akıllı telefon modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Xiaomi 13T Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?
Geçtiğimiz günlerde Çin'de piyasaya sürülen Redmi K60 Ultra modelinin küresel sürümü olan Xiaomi 13T Pro'nun nasıl bir görünüme sahip olacağı ortaya çıktı. Sızdırılan görsellere baktığımızda 13T Pro'nun Redmi K60 Ultra'ya benzer bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz.
Cihazın arka yüzeyindeki kamera bölümünde LEICA yazısı yer alıyor. LEICA yazısının Redmi K60 Ultra'da bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Paylaşılan bilgilere göre cihazın sağ tarafında ses ve güç butonları, alt tarafında ise hoparlör, USB Type-C ve SIM kart yuvası bulunacak.
Ortaya çıkan resimler ayrıca Xiaomi 13T Pro modelinin hangi renk seçeneklerine sahip olacağını da gözler önüne seriyor. Telefon, siyah ve mavi renk seçenekleri ile beraber gelecek.
Xiaomi Mix Fold 3 Özellikleri ve Fiyatı
Düzenlenen etkinlikle beraber Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran katlanabilir akıllı telefon modeli güçlü donanımıyla da öne çıkıyor.
Xiaomi 13T Pro Özellikleri (Söylenti)
- Ekran Büyüklüğü: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Dimensity 9200+
- Ön Kamera: 20 MP Sony IMX596
- RAM: 16 GB'a kadar
- Depolama: 1 TB'a kadar
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
Xiaomi 13T Pro Tanıtım Tarihi
Merak içerisinde beklenen Xiaomi 13T Pro modelinin 1 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.
Xiaomi 14 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi
Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Ultra modellerinden oluşması beklenen Xiaomi 14 serisinin özellikleri, Çin merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen telefonları kullanmayı tercih eden çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor.
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