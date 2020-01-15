Xiaomi, 144Hz Ekran Yenileme Hızıyla Geliyor

Razer gibi firmaların 120Hz ekran yenileme hızına sahip telefonlar ürettiğini biliyoruz. Bu, telefonlar için şimdiye kadarki en yüksek yenileme hızı olarak biliniyordu ancak görünüşe göre Xiaomi bu durumu değiştirmek üzere. Xiaomi, şimdiye kadar bir telefonda gördüğümüz en yüksek ekran yenileme hızı olan 144Hz’e sahip olan Redmi K30 5G modelinini gösterdi.

144Hz ekran yenileme hızı genelde oyun monitörlerinde görmeye alışık olduğumuz bir şeydir. Dolayısıyla bu teknolojinin akıllı telefonlara gelişini görmenin ilginç olacağını söyleyebiliriz. Ancak bunun gerçekten gerekli bir şey olup olmadığını ise zaman gösterecek.

Neticede, daha yüksek ekran yenileme hızı demek telefonun daha fazla iş yapması anlamına geliyor. Daha yüksek yenileme hızı, telefonun bataryasının da daha çabuk bitmesine neden olabilir. Ayrıca, 120Hz ile 144Hz ekran yenileme hızları arasındaki fark oldukça az olduğu için, insanların aradaki farkı görüp göremeyeceği de merak konusu.

Yine de Xiaomi’nin neden böyle bir yenilikle gelmek istediğini anlayabiliyoruz. Donanımların zirveye çıktığı şu günlerde, ekran yenileme hızı gibi küçük farklar bile şirketlerin müşterileri kendi markalarına çekmesini sağlayabilir. Ayrıca Xiaomi’nin bu alanda yalnız olmadığını da belirtmeliyiz. Çünkü Nubia da benzer bir ekran yenileme hızına sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.