Xiaomi'nin Yeni Telefonu Yapay Zeka Performans Testinde!

Xiaomi’nin orta-üst segment serisi 15T için geri sayım başladı. Kısa süre önce serinin Pro modeli Geekbench’te ortaya çıkmış ve MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisiyle geleceği kesinleşmişti. Şimdi ise standart model sahneye çıktı. Xiaomi 15T, Geekbench AI performans testinde görüldü ve dikkat çeken detaylarıyla ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 15T Geekbench AI Performans Testinde

25069PTEBG model numarasıyla Geekbench AI’de görünen cihaz, tek duyarlıklı (yüksek hassasiyetli) testte 1.336, yarım duyarlıklı testte 1.356 ve yapay zekâ işlemlerinde hız ve verimliliği ölçen quantized testinde 1.974 puan elde etti.

Rapora göre telefonun 3.25GHz hızında bir ana çekirde, 3.00GHz hızında üç performans çekirdeği ve 2.10GHz hızında dört verimlilik çekirdeğine sahip olduğu görülüyor. Bu bilgiler ise Dimensity 8400 ile eşleşiyor. Ayrıca modelin kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacağı ve 12 GB RAM'e sahip olacağı da netleşti.

Xiaomi 15T tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Fakat Geekbench veri tabanında ortaya çıkması, artık geri sayımın başladığı anlamına geliyor. Markanın duyuru için bir tarih açıklaması bekleniyor.

Beklenen Xiaomi 15T Fiyatı

Xiaomi 15T için 12 GB RAM + 256 GB şeklinde tek bir seçenek sunulması bekleniyor. Bunun fiyatınınsa 649 euro olması muhtemel.

