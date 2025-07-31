Powebank Gibi Telefon: Xiaomi 15T İçin Geri Sayım Başladı!

Xiaomi’nin merakla beklenen 15T serisinin küresel lansmanı artık kapıda. En iyi orta segment telefonlar arasında yer alması beklenen 15T ve 15T Pro, önümüzdeki haftalarda kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Lansman öncesi heyecan giderek artarken standart model Xiaomi 15T, iki farklı resmi kurumdan onay alarak çıkışa bir adım daha yaklaştı. Peki bu ne anlama geliyor?

Xiaomi 15T, İki Kurumdan Onay Aldı

Gelen bilgilere göre 25069PTEBG model numarasına sahip Xiaomi 15T, Tayland'da NBTC, Singapur'da ise IMDA tarafından sertifika aldı. İki önemli kuruluştan da onay alan cihaz, artık tanıtım için gün sayıyor. Tüm bu gelişmeler, lansmanın ağustos veya eylül ayında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Xiaomi 15T Pro, daha önce FCC onayından geçmişti.

Mevcut bilgilere göre Xiaomi 15T Pro, gücünü MediaTek’in en yeni işlemcisi Dimensity 9400+’dan alacak. 12 GB RAM ile desteklenecek cihaz, Android 15 tabanlı HyperOS 2 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Ayrıca 7.500 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olacak ve 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Xiaomi 15T ise kamera tarafında dikkat çekecek. Öyle ki 50 MP ana, 13 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto lensten oluşacak kamera kurulumuna yer verecek. Gücünü 5.500 mAh kapasiteli ve 67W hızlı şarj destekli bataryadan alacak. Fiyat/performans dengesine odaklanacak 15T serisi, sunduğu özelliklerle amiral gemilerine meydan okumaya hazırlanıyor. Görünen o ki orta segmentte rekabet iyice kızışacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 15T serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.