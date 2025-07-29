Xiaomi 15T'nin Özellikleri Sızdırıldı! Çok Hızlı Şarj Olacak

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Xiaomi 14T serisi tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 15T'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok hızlı şarj olacak.

Xiaomi 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

25069PTEBG model numarasına sahip olan Xiaomi 15T, NBTC ve IMDA sertifikasyon platformlarında görüntülendi. Bu, telefonun çok yakında tanıtılcağını gösteriyor. Ayrıca telefonun bazı özellikleri de sızdırıldı.

İddiaya göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX8000 ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera yer alacak.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 15T, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. Peki, uzun süredir merakla beklenen Xiaomi 15T ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 15T serisinin ağustos veya eylül ayında tantıılması bekleniyor.