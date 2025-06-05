Xiaomi 16'nın Batarya Kapasitesi Şaşkına Çevirdi! Kimse Beklemiyordu

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 15 serisinin ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni sızıntı ile birlikte Xiaomi 16'nın batarya kapasitesi belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon devasa batarya kapasitesine sahip olacak.

Xiaomi 16'nın Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 16 isimli akıllı telefon modeli 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Xiaomi 15 modelinde 5.240 mAh, Xiaomi 14 modelinde ise 4.610 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Xiaomi 16'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Xiaomi 15 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameranın ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunması bekleniyor. Telefon Android 16 tabanlı HypreOS 3.0 ile birlikte gelecek.

Xiaomi 16 Tanıtım Tarihi

Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro isimli telefonların 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor.