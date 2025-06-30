En İyi Kameralı Telefon Açıklandı! Fotoğraf Makinelerine Taş Çıkarıyor

DxOMark tarafından paylaşılan liste ile birlikte en iyi kameralı telefon belli oldu. OPPO'nun bir telefonu kamera konusunda çok başarılı bir performans sergileyerek önemli başarının altına imza attı.

DxOMark'a Göre En iyi Kameralı Telefon Hangisi?

DxOMark'a göre OPPO Find X8 Ultra 169 puan ile en iyi kameraya sahip telefon seçildi. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

İkinci sırada 163 puan ile Huawei Pura 70 Ultra, üçüncü sırada ise 161 puan ile iPhone 16 Pro Max konumlandı. Bu telefonları 160 puan ile Google Pixel 9 Pro XL, 159 puan ile Xiaomi 15 Ultra, 158 puan ile Honor Magic 6 Pro ve 157 puan ile iPhone 16 Pro takip etti.

OPPO Find X8 Ultra'nın Özellikleri

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 510 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 226 gram ağırlığındaki telefon 163,09 x 76,80 x 8,78 boyutlarında.

Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite ve Adreno 830 GPU bulunuyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM sunan telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. 6.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonda 32 megapiksel f/2.4 diyafram değerine sahip ön kamera bulunuyor. Dolby Vision desteğine sahip telefonun ön ve arka kameraları 4K video kaydı yapabiliyor. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda Dolby Atmos ve çift SIM (nano + nano) desteği de mevcut.

Ekran altı parmak izi sensörünün yer aldığı telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

OPPO Find X8 Ultra Fiyatı