Xiaomi 17 Global Pazara Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17'nin global pazara ne zaman geleceği ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonda yüksek çözünürlüklü üçlü kamera sistemi, dev batarya, yüksek şarj hızı ve çok güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özellik bulunuyor.

Xiaomi 17 Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi 17'nin global lansmanının 2026 yılının ocak ayında yapılacağı iddia edildi. Global sürümün Çin sürümüyle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Telefonun arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED Flaş yer alıyor. Telefon siyah, beyaz, pembe ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.

Xiaomi 17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM: 12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)

256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera: 50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera

50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Şarj Hızı: 100W hızlı şarj

100W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Xiaomi 17 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xiaomi 15T Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

Xiaomi 17 Fiyatı