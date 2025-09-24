Xiaomi 15T Pro Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte Xiaomi 15T Pro tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon aşırı güçlü işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi 15T Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Maksimum Parlaklık: 3.200 nit

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: Dimensity 9400+

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri

Batarya: 5.500 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32 MP

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı 3.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Xiaomi 15T Pro gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 14T'de Dimensity 8300 Ultra, Xiaomi 14T Pro'da ise Dimensity 9300+ tercih edilmişti.

Telefonda 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Böylece zamandan önemli ölçüde tasarruf ediliyor.

15T Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Xiaomi 15T Pro Fiyatı

Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 46 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 49 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.