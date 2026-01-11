Xiaomi'den Aşırı Güçlü Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin amiral gemisi serisine yeni bir modeli daha ekleme planı ortaya çıktı. Xiaomi 17 Max olarak adlandırılan yeni telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Bu cihaz, Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve 17 Ultra gibi modelleri içeren serinin beşinci üyesi olacak.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Max, Mart ya da Nisan 2026 aylarında tanıtılacak. Bu modelin 17 Pro Max ile karıştırılmaması gerekiyor. Tasarım açısından Xiaomi 17 Pro Max ile arasında ciddi bir fark olacak. Bu modelde arka tarafta ikinci bir ekran yer almayacak.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 17 Max, 6,8 inç ila 6,9 inç boyutlarında bir ekrana sahip olacak. Ekran ile ilgili şimdilik çok az bilgi bulunuyor. Bu da çözünürlük, yenileme hızı ve benzerlerini öğrenmek için bir süre daha beklemenin gerekeceği anlamına geliyor. Daha sade bir tasarımın benimseneceği yeni modelde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi tercih edilecek.

Cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı ileri sürüldü. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Cihazda profesyonel çekimler yapmanıza yardımcı olacak bir periskop telefoto kamera olması bekleniyor ancak bu ile diğer kameraların çözünürlüğü şu anlık soru işareti olarak kalıyor. Öte yandan cihazın genel olarak Xiaomi 17 Pro Max'in yüksek batarya kapasitesi, şarj hızı ve benzeri özelliklerini içereceğinin de söylentiler arasında yer aldığını belirtelim.