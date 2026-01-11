OLED Ekranlı Oyun Telefonu Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak
OLED ekrana sahip RedMagic 11 Air'in görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı belli oldu. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- RedMagic 11 Air gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak.
- Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.
- Android 16 ile birlikte gelecek telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
RedMagic 11 Air ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda RedMagic 11 Air'in görüntüsü paylaşıldı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran, güçlü işlemci, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.
RedMagic 11 Air'in Tasarımı Nasıl Olacak?
Ortaya çıkan görsele göre RedMagic 11 Air'in arka yüzeyinde dieky olarak konumlanmış kameralar bulunacak. Arka yüzeyde bir adet LED flaş ve RedMagic logosu da yer alacak. Telefonun yan tarafında ses ve güç butonları konumlanacak. Görselde telefonun beyaz renge sahip sürümü yer aldı. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı henüz belli değil.
RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Boyutu: 6,85 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Depolama: 1 TB'a kadar
- İşletim Sistemi: Android 16
- Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera
- Ağırlık: 207 gram
- Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm
- Batarya: 7.000 mAh civarı
- Şarj Hızı: 120W
İddiaya göre RedMagic 11 Air'de Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisin bulunacak. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek mevcut. Akıllı telefonda ayrıca Adreno 830 GPU yer alacak. RedMagic 10 Air'de ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi mevcut.
Akıllı telefonun ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. RedMagic 11 Air, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 207 gram ağırlığında ve 163,82 x 76,54 x 7,85 mm boyutlarında oalcak telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Akıllı telefon ayrıca 7.000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olacak.
RedMagic 11 Air Ne Zaman Tanıtılacak?
En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan RedMagic 11 Air'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Akıllı telefonun global sürümünün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.