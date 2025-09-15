Ortalık Karışacak: Çift Ekranlı Telefonun Tasarımı Sızdı!

Xiaomi, bugün yaptığı açıklamayla Xiaomi 16 serisini tamamen pas geçerek doğrudan Xiaomi 17 serisini tanıtacağını duyurdu. Böylece şirket, akıllı telefon serisinde alışılmadık bir adım atmış oldu. Serinin en güçlü modeli olacak Xiaomi 17 Pro Max için ise yeni sızıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Son söylentilere göre cihaz, çift ekrana sahip olacak. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 17 Pro Max, Çift Ekranla Gelecek

Çinli popüler sosyal medya platformu Weibo'da Xiaomi’nin resmi hesabında kısa süreliğine yapılan bir değişiklik, yeni amiral gemisinin tasarımını gözler önüne serdi. Marka, hesabının profil fotoğrafını bir süreliğine Xiaomi 17 Pro Max’e ait olduğu tahmin edilen bir görselle değiştirdi.

Görselin daha sonra kaldırılması bunun yanlışlıkla mı paylaşıldığı yoksa dikkat çekmek için planlı bir hamle mi olduğu konusunda soru işaretleri yarattı. Ancak ortaya çıkan görsel cihazın tasarımına dair önemli ipuçları veriyor.

Paylaşılan görüntüde büyük ve dikdörtgen biçiminde bir kamera adası dikkat çekiyor. Bu bölümde ana kamera ve periskop telefoto lens bulunuyor. Fakat asıl sürpriz kamera adasının içine yerleştirilen ikinci bir ekran. Bu ekranın oldukça geniş olduğu görülüyor. Normalde bu tür ekranlar, genellikle katlanabilir telefonlarda yer alır.

Söz konusu ikinci ekranın saat ve bildirim gibi temel bilgileri göstereceği düşünülüyor. Ayrıca serinin en üst modeli olacak cihazın Qualcomm’un en güçlü yonga seti Snapdragon 8 Elite 5'e sahip olacağı da beklenen Xiaomi 17 Pro Max özellikleri arasında yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 17 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.