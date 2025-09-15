Xiaomi, Resmen Apple'a Meydan Okuyor! Yeni Seri İptal Edildi

Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasıyla akıllı telefon rekabeti hız kazanırken, Xiaomi de büyük bir sürprizle gündeme geldi. Şirket, uzun süredir beklenen Xiaomi 16 serisini tamamen iptal ettiğini açıkladı. Bunun yerine doğrudan Xiaomi 17 serisi kullanıcıların karşısına çıkacak. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 16 Yerine Xiaomi 17 Serisi Geliyor

Xiaomi Başkanı Lu Weibing’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Xiaomi 17 serisi bu ay içerisinde tanıtılacak. Seri Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max modellerinden oluşacak. Tüm cihazlarda Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite 5 kullanılacak ve bu yonga setinin yer aldığı ilk akıllı telefonlar olacak.

Sızıntılara göre standart Xiaomi 17 modeli 6,3 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran ile gelecek. Bu ekran 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Öte yandan serinin en güçlü üyesi olacak Xiaomi 17 Pro Max’in arka kısmında ikinci bir ekran bulunabileceği iddia ediliyor.

Şimdilik elimizdeki bilgiler bunlarla sınırlı ancak Xiaomi’nin yeni serisiyle Apple’a doğrudan rakip olacağı kesinleşmiş durumda. Bunu modeller tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 17 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.