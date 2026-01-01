Xiaomi Yeni Telefonundaki İlginç Soruna Açıklık Getirdi: "Hata Değil, Özellik!"

Xiaomi'nin şimdiye kadarki en iddialı projelerinden biri olan yeni Xiaomi 17 Ultra, sahip olduğu üstün özelliklerle teknolojiseverlerin yeni gözdesi olmayı başardı. Bununla birlikte cihazın kısa bir süre önce piyasaya sürülen Leica Edition versiyonu, özellikle arka kamerasında yer alan ana zoom halkası ile mobil fotoğrafçılıkta çıtayı bir hayli yukarı taşıyor.

Ancak telefonu erkenden deneyimleme şansı bulan bazı kullanıcılar cihazda tuhaf bir durum fark etti. Gelen geri bildirimlere göre, zoom halkası yerinden oynuyor ve hafifçe dokunulduğunda bile sallanarak ses çıkarıyor. İlk bakışta bir montaj hatası veya kalite kontrol sorunu gibi görünen bu durum hakkında Xiaomi'den epey ilginç bir açıklama geldi.

Zoom Halkası Sorunu Neyden Kaynaklanıyor?

Xiaomi cephesinden yapılan açıklamaya göre kullanıcıların zoom halkasında tespit ettiği gevşeklik ve sıra dışı sesler aslında bir sorun değil. Zira şirket halkanın kasıtlı olarak bu şekilde tasarlandığını belirtiyor. Peki ama neden?

Aktarılanlara göre Xiaomi 17 Ultra Lecia Edition'un zoom halkası 26 bağımsız parçadan oluşan karmaşık bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Mühendislik kuralı gereği, hareketli parça sayısı ne kadar artarsa cihazın düşme, sıvı teması veya toz gibi dış etkenlere karşı hasar görme riski de o kadar artıyor.

Halkanın gevşek bir yapıda olması da tam da bu noktada devreye giriyor. Şirket zoom halkasının zorlu koşullara karşı direncini artırmak için sisteme bilinçli bir hareket alanı tanımladığını belirtiyor. Bu strateji doğrultusunda mühendisler, halkaya hem radyal hem de eksenel yönde küçük bir esneme payı bırakarak parçaların sıkışmasının veya kırılmasının önüne geçiyor.

Yani telefonu salladığınızda duyduğunuz o ufak ses veya halkaya dokunduğunuzda hissettiğiniz o boşluk mekanizmanın darbelere karşı kendini korumasını sağlıyor. Xiaomi bu durumun zoom işlevselliğini hiçbir şekilde etkilemediğinin de altını çiziyor. Üstelik yapılan testlerde cihazın düşmelere, yüksek sıcaklığa, neme ve sürekli kullanıma karşı tam not aldığını da belirtelim.

Reason behind the rattling sound of the Xiaomi 17 Ultra Master Zoom Ring (Leica Edition) 🍚 #Xiaomi #Xiaomi17Ultra pic.twitter.com/frF5UqPzBW — Tech Home  (@TechHome100) December 31, 2025

Xiaomi 17 Ultra Lecia Edition Özellikleri

Ekran: 6,9 inç, 1200 x 2608 piksel ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED panel

6,9 inç, 1200 x 2608 piksel ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED panel İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6800 mAh

6800 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Xiaomi 17 Ultra Lecia Edition modelini beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.