16 GB RAM'li Xiaomi 17 Global Pazara Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip
Xiaomi 17'nin global sürümü yeni bir sertifika aldı. Bu sertifika, global sürümün yakında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 17'nin global sürümü, 25113PN0EI model numarasıyla birlikte BIS sertifikası aldı.
- Bu sertifika, global sürümün çok yakında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi global pazara gelmeye hazırlanıyor. Eylül ayında Çin'de tanıtılan Xiaomi 17'nin global sürümü, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında global pazarda satışa sunulacak telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Xiaomi 17'nin Global Sürümü Sertifika Aldı
Çok şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi 17'nin global sürümü, 25113PN0EI model numarasıyla birlikte Hindistan'da yer alan BIS sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, global sürümün çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda global sürümün 2026 yılının ocak ayında satışa sunulacağı iddia edilmişti. BIS sertifikası, söz konusu iddiayı güçlendirdi.
Xiaomi 17 Özellikleri
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel
- Maksimum Parlaklık: 3500 nit
- RAM: 12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x)
- Depolama Alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3
- Batarya Kapasitesi: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Akıllı telfeon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 25 Aralık tarihinde tanıtılan Xiaomi 17 Ultra'da da aynı işlemci tercih edilmişti.
Xiaomi 17'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel bir kamera yer alıyor.
200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Fotoğraf Makinesine Taş Çıkaracak
Realme 16 Pro'nun kamera özellikleri belli oldu. Bütçe dostu telefon, yüksek çözünürlüklü kamerası ile üst düzey deneyim sunacak. İşte detaylar!
Xiaomi 17 Fiyatı
- 12 GB + 256 GB: 4499 yuan (27.504 TL)
- 12 GB + 512 GB: 4799 yuan (29.338 TL)
- 16 GB + 512 GB: 4999 yuan (30.560 TL)