16 GB RAM'li Xiaomi 17 Global Pazara Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi global pazara gelmeye hazırlanıyor. Eylül ayında Çin'de tanıtılan Xiaomi 17'nin global sürümü, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında global pazarda satışa sunulacak telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi 17'nin Global Sürümü Sertifika Aldı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi 17'nin global sürümü, 25113PN0EI model numarasıyla birlikte Hindistan'da yer alan BIS sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, global sürümün çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda global sürümün 2026 yılının ocak ayında satışa sunulacağı iddia edilmişti. BIS sertifikası, söz konusu iddiayı güçlendirdi.

Xiaomi 17 Özellikleri

Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Maksimum Parlaklık: 3500 nit

3500 nit RAM: 12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)

256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Arka Kamera: 50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera

50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Akıllı telfeon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 25 Aralık tarihinde tanıtılan Xiaomi 17 Ultra'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi 17'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel bir kamera yer alıyor.

Xiaomi 17 Fiyatı