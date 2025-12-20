6.800 mAh Bataryalı Amiral Gemisi Yolda! Çok Hızlı Şarj Olacak

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xioami 17 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi netlik kazanan akıllı telefonun şimdi de renk seçenekleri ile boyutu ve ağırlığı gibi özellikleri açıklığa kavuştu. Görünüşe göre cihaz oldukça geniş renk yelpazesi ile birlikte gelecek.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6.800 mAh

6.800 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj

100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Ultrasonik parmak izi sensörü Ağırlık: 233-227 gram

233-227 gram Kalınlık: 8-8.5 mm

8-8.5 mm Renk seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil ve mor

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra, siyah, beyaz, yeşil ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazın 223 ila 227 gram ağırlığa sahip olacağı ileri sürüldü. Kalınlığının ise 8 ile 8.5 mm arasında değişeceği söyleniyor.

Cihaz, 6.800 mAh batarya kapasitesi ve 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak ki bu önceki sızıntıları da destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazı oldukça uzun bir süre kullanmak mümkün olacak. Öte yandan şarj işlemi de kısa sürede tamamlanacak.

Bu arada daha önce ortaya çıkan bilgileri de göz önünde bulundurmakta fayda var. Xiaomi'nin yeni amiral gemisinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon, ultrasonik parmak izi sensörüne de sahip olacak.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek telefon, IP68 sertifikası ile gelecek. Bu sertifika, yeni cihazın belirli bir dereceye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Büyük bir merakla beklenen bu telefonun fiyat etiketi ise henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın gelecek hafta tanıtılacağı belirtildi ancak net tarih bilgisi paylaşılmadı. Geçmişteki lansman tarihlerini göz önüne alacak olursak Xiaomi 17 Ultra'nın 25 Aralık 2025 tarihinde tanıtılması muhtemel görünüyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun bütün teknik özellikleri ve fiyat etiketi netlik kazanacak.