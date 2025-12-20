Galaxy Z Flip 8'in İşlemcisi Sızdırıldı! Performans Canavarı Olacak

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kalınlığı ortaya çıkan Galaxy Z Flip 8'in bu kez işlemcisi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre katlanabilir telefon güçlü işlemciye sahip olacak. Bu sayede yüksek performans elde edilebilecek.

Samsung Galaxy Z Flip 8'de Hangi İşlemci Olacak?

Samsung Galaxy Z Flip 8'in gücünü Exynos 2600 işlemcisinden alacağı iddia edildi. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor.

Exynos 2600, Exynos 2500'e kıyasla yüzde 39 oranında bir performans artışı vadediyor. Bu çok güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma ve donma olmadan sorunsuz şekilde oynanabilecek. NPU tarafında ise önceki işlemciye göre yüzde 113'lük bir performans artışı elde ediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6.9 inç

: 6.9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran : 4,1 inç

: 4,1 inç İşlemci : Samsung Exynos 2600

: Samsung Exynos 2600 Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 10 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy Z Flip 8, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 4,1 inç büyüklüğünde olacak.

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Teknik özelliklere dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.