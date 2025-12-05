Xiaomi'den Yeni Amiral Gemisi Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi 17S Pro olarak adlandıırlması beklenen yeni amiral gemisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon önümüzdeki yıl tanıtılacak. Xiaomi'nin yeni Android telefonu ayrıca çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek.

Xiaomi 17S Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17S Pro'nun 2026 yılında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemciye, dev bataryaya ve yüksek şarj hızına sahip olan Xiaomi 15S Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı. 17S Pro'yu ise haziran veya temmuz ayında görebiliriz.

Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Bu nedenden dolayı akıllı telefon farklı tarihte tanıtılabilir. Xiaomi 17S Pro'nun Çin'de satışa sunulacağı öne sürüldü. Global sürümün olup olmayacağına dair de resmî bir bilgi mevcut değil. Önümüzdeki haftalarda telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Xiaomi 17S Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17S Pro gücünü Xring O2 işlemcisinden alacak. 15S Pro'da Xiaomi tarafından üretilen Xring O1 işlemcisi tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Xring O1, iki adet 3.9GHz Cortex-X925, dört adet 3.4GHz Cortex-A725, iki adet 1.9GHz Cortex-A725 ve iki adet 1.8GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

15S Pro'da yalnızca 16 GB RAM seçeneğine yer verilmişti. Xiaomi 17S Pro'nun da 16 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz. Batarya tarafında 6.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi bulunabilir. 15S Pro'da 6.100 mah bataryanın yer aldığını belirtelim.

17S Pro'nun kameralarının kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil. 15S Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamear ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.