Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Yolda! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi 17T Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan Xiaomi 17T Pro'nun bu kez tanıtım tarihi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon yakında tanıtılacak. Android telefonda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre Xiaomi 17T Pro, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok akıllı telefonu şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP RAM: 12 GB

İddiaya göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ yer alıyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Arka yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM'e sahip olabilir.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro, 46 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun, 15T Pro'ya kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağından dolayı yeni telefonun 50 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim. Resmî fiyat, lansmanın ardından belli olacak.