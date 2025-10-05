Xiaomi 17T Serisi İlk Kez Ortaya Çıktı: Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen amiral gemisi serisi Xiaomi 17'yi resmen tanıttı. Şimdiyse şirket, bu serinin daha uygun fiyatlı versiyonları olarak konumandırılacak yeni Xiaomi 17T modelleri için kolları sıvadı.

Şirketin henüz geçtiğimiz ay Xiaomi 15T serisini piyasaya sürmesine rağmen yeni telefonları için çalışmalara başlaması, Xiaomi 17T serisinin beklenenden çok daha erken bir tarihte kullanıcılarla buluşacağını gösteriyor. Detaylar haberde.

Xiaomi 17T Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir kaynakların paylaştığı bilgilere göre, yeni Xiaomi 17T ve 17T Pro sırasıyla 2602DPT53G ve 2602EPTC0G model numaralarıyla IMEI veritabanında görüntülendi. Bu gelişme ile birlikte yeni serinin tıpkı Xiaomi 17 modellerinde olduğu gibi "16" numaralandırılmasını atlayacağı anlaşıldı.

Bunun yanı sıra söz konu model numaraları telefonların çıkış tarihine de ışık tutuyor. Zira model numaralarında yer alan "2602" ifadesi cihazların tanıtım tarihini işaret ediyor. Buna göre yeni Xiaomi 17T serisi Şubat 2026'da küresel pazarda resmen piyasaya sürülecek.

Xiaomi 17T Serisi Neler Sunacak?

Yeni nesil modellerin seleflerinden sadece 5 ay gibi kısa bir süre sonra çıkış yapacak olması nedeniyle ne tarz yenilikler sunabileceği merak ediliyor. Şu ana kadar sızdırılan bilgilere göre ana model Xiaomi 17T Dimensity 8500 serisinden güç alacak. 17T Pro'nun ise Dimensity 9500 yonga setleriyle güçlendirilmesi bekleniyor.

