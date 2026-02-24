Xiaomi'den 6.500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon tanıtmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Son sızıntı ile birlikte Xiaomi 17T olarak adlandırılan cihazın tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Görünüşe bakılacak olursa kullanıcılar çok yakın bir zamanda dev batarya kapasitesi, hızlı şarj desteği ve çok daha fazlasıyla birlikte geleceği söylenen cihaza kavuşacak.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin 28 Şubat 2026 tarihinde markanın düzenleyeceği büyük etkinlikte tanıtılacağı iddia edildi. Aslına bakılacak olursa yeni modelin tanıtımının normalde daha çok zaman alacağı öne sürülüyordu. Öyle ki cihazın yılın ikinci çeyreğinin ortasında tanıtılacağı yönünde söylentiler söz konusuydu. Bu yeni sızıntı eğer doğru çıkarsa telefon beklenenden de önce piyasaya sürülebilir.

Xiaomi 17T, Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Xiaomi 17T, çok yüksek bir ihtimalle Türkiye'de satışa sunulacak. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Xiaomi 15T şu anda Türkiye'de satılıyor. Türk kullanıcıların T serisine olan ilgisini de göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de Türkiye'de satılacağına kesin gözle bakabiliriz. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, detayların ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T şu anda 36 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Öte yandan yeni telefon, önceki modele göre çok daha güçlü bir donanımla gelecek. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda serinin bir sonraki telefonunun Türkiye'de 40 bin TL başlangıç fiyat etiketiyle satılacağı söylenebilir.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T, MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden güç alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Hatırlayacak olursanız Xiaomi 15T'de Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 12 GB RAM ile gelmesi beklenen cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesi sunacak.