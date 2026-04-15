OPPO'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 16 GB RAM ve Dahası

OPPO'nun merakla beklenen telefonu Find X9s'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu işlemci, yüksek grafik kalitesine sahip oyunların bile sorunsuz oynanabilmesini sağlayacak.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımal birlikte telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

OPPO Find X9s Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9s'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X9s'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X9s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda 84 bin 999 TL'ye satılıyor. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında Find X9s'in Find X9 Pro'dan biraz daha uygun fiyata sahip olacağını söylemek mümkün. Buna göre yeni telefon 78 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Your perfect travel companion is landing soon 🛬#OPPOFindX9s pic.twitter.com/gTpCMQmpsm — OPPO (@oppo) April 14, 2026

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ön kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Batarya : 7.025 mAh

: 7.025 mAh Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında, çalıştırıyor. Yani telefonda yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de bulunuyor. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8s modelinde ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işelmcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor.

OPPO Find X9s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X9s, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Find X9s, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Find X8s'te 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Find X8s modelinde ayrıca 1600 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

OPPO Find X9s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Find X9s'in ön yüzeyinde selfie çekmek ve görüntülü görüşme gibi işlemler için 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8s modelinde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Find X9s'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda 7.025 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Find X9s ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecke. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj oalbilecek. Önceki modelde 5.700 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9s'in oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde en kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunların bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim.

Benim için işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi ve şarj hızı da oldukça önemli. Telefonun hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim. Cihazın ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemiyle çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum.