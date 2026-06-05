Xiaomi'nin Amiral Gemisi Telefonu Çok Sevindiren Bir Yenilikle Geliyor!

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi 17 serisindeki en önemli yenilik, Pro versiyonlarında yer alan ikinci ekran diyebiliriz. Bu yıl tanıtılacak Xiaomi 18 ailesinde de bu durum devam edecek. Hatta son gelişmeler Xiaomi 18 Pro’da ikinci ekranın daha da büyüyeceği yönünde. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Pro'nun İkinci Ekranında Ne Gibi Yenilikler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Smart Pikachu yaklaşan Xiaomi 18 Pro’nun dış ekranına dair önemli bilgiler paylaştı. Buna göre akıllı telefonun ikinci ekranı 4 inç boyutunda olacak. Hatırlanacağı üzere geçen yılki Xiaomi 17 Pro’da bu ekran 2,7 inç büyüklüğündeydi. Yani yeni modelin ekranında 1,3 inçlik önemli bir artış olacak diyebiliriz.

Ekran boyutunun artması doğal olarak kullanıcılar için daha fazla kullanım alanı anlamına geliyor. Buna ek olarak geniş ekranla birlikte yeni kullanım senaryolarının ve ek yazılım özelliklerinin de kullanıcılara sunulması bekleniyor. Maalesef şu an için bunların ne olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira Xiaomi 18 Pro’nun ikinci ekranının büyümesinin yanı sıra çözünürlük ve parlaklıkta da önemli bir artış yaşanacak. Bir önceki nesilde 572 x 904 piksel çözünürlük ve 3500 nit parlaklık bulunuyordu. Yani yeni telefonda bunların çok daha üzerindeki değerleri görme ihtimalimiz var.

Yenileme hızında ise büyük olasılıkla bir değişiklik olmayacak. Zira Xiaomi 17 Pro’nun ikinci ekranı 120Hz yenileme hızını destekliyordu. Bu da günümüz standartlarında gerçekten başarılı bir değer. Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa, akıllı telefonun ikinci ekranı yine 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Batarya: 7.000 mAh civarı

7.000 mAh civarı Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisi geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Bu kapsamda Çinli markanın bir önceki neslin tanıtım takvimine sadık kalması ve yaklaşan Xiaomi 18 serisini de eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor. Bu lansmanla birlikte cihazların özelliklerini, tasarımlarını ve fiyatlarını öğrenebileceğiz. Bunun dışında Xiaomi 17 Pro ülkemizde satılmadığından 18 Pro'nun da çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro ilk tanıtıldığında 4 bin 999 yuan (34.034 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro'nun çok daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşünürsek 5 bin 300 yuan (36.083 TL) sevieysinde bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz. Buna ülkemizde vergileri de dahil edersek 74.425 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi’nin en son 2021’de piyasaya sürdüğü Xiaomi 11 Ultra’da kullandığı ikinci ekran özelliğini Xiaomi 17 Pro ile geri getirmesi beni çok sevindirmişti. Son bilgilere göre Xiaomi 18 Pro ile birlikte dış ekran daha da büyüyecek ve aynı zamanda daha yetenekli olacak. Açıkçası markanın yeni amiral gemisini fazlasıyla merak ediyorum.