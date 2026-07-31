Performans Canavarı Xiaomi 18 Pro Max, Türkiye'ye Gelebilir

Xiaomi 17 serisi piyasaya sürüldüğünde önemli bir eksiklik vardı. Pro Max modeli Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmamıştı. Oysaki bu modelin gelmesini isteyen çok sayıda kişi vardı. Son ortaya çıkan bilgiler, en azından Xiaomi 18 serisi ile bunun büyük ölçüde değişeceğini gösteriyor.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi 18 Pro Max'in EEC sertifikası aldığı belirtildi. Bu, bir markanın cihazını satması için gerekli bir sertifika ve yeni modelin Xiaomi 17 Pro Max'ten farklı olarak Çin dışında da satılacağını gösteriyor. Cihazların model numaralarının 2609BPN61G ve 2611FPNFAG olduğu belirtildi. Bunlardan ilkinin Xiaomi 18 Pro Max, diğerinin ise Xiaomi 18 olabileceği iddia edildi.

Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulacağına zaten kesin gözle bakılıyor. Ama Pro Max modelinden yana beklentiler bir hayli düşüktü. Şirketin serinin bir önceki modelinde yaptığını bu modelde de yapıp onu sadece Çin'e özel tutacağı düşünülüyordu. Bu karar değişikliğinin arkasındaki temel sebep henüz belli değil ama tahminler, üst segment akıllı telefon pazarında şu an olduğundan daha etkili hâle gelmek istediği yönünde.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: 2 nm Snapdragon işlemci

2 nm Snapdragon işlemci Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu / 50W kablosuz

100W kablolu / 50W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 200 MP

Xiaomi 18 Pro Max ile Ekranda Değişikliğe Gidilecek mi?

Xiaomi 17 Pro Max, 6,9 inçlik bir AMOLED ekrana sahip model olarak piyasaya sürülmüştü. 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Xiaomi 18 Pro Max'in ekranında önemli bir değişiklik olacak. Cihaz, 6,9 inçlik OLED ekranda 2K çözünürlük sağlayacak.

Henüz kesinlik kazanmadı ama parlaklık değerinin yine 3500 nit civarında olması muhtemel. Bu parlaklık değeri bile zaten güneş altında ekranı sorunsuz şekilde görmek için fazlasıyla yeterli. Canlı renkler ve tam siyahlar sunan OLED ekranın da etkisiyle birlikte epey kullanıcı dostu bir model olabilir.

Xiaomi 18 Pro Max'in İşlemcisinin Performansa Nasıl Etkisi Olacak?

Xiaomi 18 Pro Max'te 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi -büyük ihtimalle Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro- ile gelecek. Bu işlemcinin oyunlarda inanılmaz bir performans ortaya koyması bekleniyor. Fikir vermesi açısından Xiaomi 17 Pro Max'te 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılmıştı.

Bu işlemci sayesinde Genshin Impact dâhil birçok yoğun efektlere sahip oyunda bile 60 FPS elde edilebiliyor. Yeni modelde kullanılacak işlemci ise bu yüksek FPS değerlerini görmenize olanak tanımanın yanı sıra uzun süre oyun oynadığınızda bile performansından ödün vermeyecek.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlatmak gerekirse Xiaomi 17 Pro Max, 5 bin 999 yuan (42 bin 241 TL) fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Xiaomi 18 Pro Max, önceki modele göre çok daha iyi bir işlemci, daha yüksek kapasiteye sahip batarya ve benzeri iyileştirmelerle gelecek. O yüzden yeni telefonun 6 bin 100 yuan (42 bin 949 TL) civarında bir fiyatla satılması olası. Türkiye'ye gelmesi hâlinde de 87 bin TL civarında bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in bu yılın Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun bütün özellikleri, fiyatı, renk seçenekleri ve tasarımı da açıklığa kavuşacak. Lansmana oldukça az bir zaman kaldı. Bu yüzden de önümüzdeki aylarda hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Bu arada belirtmekte fayda var: Xiaomi 17 Pro Max de 2025 yılının Eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Pro Max, markanın şimdiye kadarki en iddialı modeli olacağı kanaatindeyim. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemci, yüksek çözünürlüklü kameralar, dev batarya ve dahası ile bir telefondan beklenebilecek her şeyi karşılayacak. Açıkçası Türkiye'de satılması durumunda çok yoğun taleple karşı karşıya kalacağını düşünüyorum.