vivo'nun 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! 200 MP Kamera ve Dahası
vivo V70 FE'nin özellikleri ortaya çıktı. Peki, vivo'nun yeni telefonunda hangi donanım yer alacak? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo V70 FE gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 7360 Turbo işlemcisinden alacak.
- Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
- V70 FE, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
vivo'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu V70 FE'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.
vivo V70 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 7360 Turbo
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Ana Kamera: 200 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6
- Batarya: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70 FE'nin ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. vivo V60'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.
vivo V70 FE'de 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7360 Turbo işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdekten oluşan bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor. vivo V60'da ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunuyor.
Akıllı telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. V70 FE ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek.
vivo v60'ın 6500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. vivo V70 FE'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.
vivo V70 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
vivo V60, 39 bin 999 TL'ye satılıyor. V70 FE'nin V60'a kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 40 bin TL üzeri bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.
vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?
vivo V70 FE'nin 28 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo V60, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.