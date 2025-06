Xiaomi'nin Yeni Akıllı Gözlüğü Sizin Yerinize Hesap Ödeyebiliyor!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, kısa bir süre düzenlediği büyük bir lansman etkinliği ile adeta teknoloji dünyasına yön verdi. Şirket, yeni katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip'in yanı sıra yeni tabletlerini, akıllı bilekliğini ve kablosuz kulaklığını tanıttı. Etkinlikte dikkat çeken bir diğer ürün ise Xiaomi AI Glasses isimli yeni yapay zeka destekli akıllı gözlüğü oldu.

Yeni cihaz, gerek video kaydı yapabilmesi gerekse eş zamanlı çeviri ve sesli asistan gibi yapay zeka özellikleriyle şimdiden pek çok teknolojiseverin beğenisini topladı. Gelin hep birlikte Xiaomi AI Glasses'ın neler sunduğuna birlikte göz atalım.

Şirketin Meta ve Ray-Ban’in akıllı gözlüklerine rakip olarak geliştirdiği yeni AI Glasses, yalnızca 40 gram ağırlığa sahip olan üç farklı değiştirilebilir çerçeve tasarımıyla birlikte geliyor. Bununla beraber gözlüğün ön yüzünde yer alan 12 MP kamera, üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla yüksek kaliteli video kaydı, canlı yayın ve görüntülü toplantı yapma imkanı sağlıyor.

Cihaz üzerinde, çevresel gürültüyü azaltabilen beş adet mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar aynı zamanda kemik iletimi teknolojisini destekleyerek, kullanıcılara net ses iletimi sunuyor. Ayrıca medya içeriklerini dinlemek için gözlükte iki entegre hoparlör de bulunuyor. Çerçevinin sağ kısmında bulunan dokunmatik kontrol alanı ise kullanıcıların gözlüğü kontrol etmesini sağlıyor.

Gözlükte yer alan yapay zeka destekli Super Xiao AI asistanı sayesinde, eller serbest şekilde fotoğraf çekmek, nesneleri tanımlamak ve anında çeviri yapmak mümkün. Ayrıca kullanıcılar pos cihazlarındaki QR kodları tarayarak ve basit sesli komutlarla temassız ödeme işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor.

263 mAh kapasiteli bataryasıyla 8 saat 36 dakikaya kadar kullanım sunabilen Xiaomi AI Glasses, USB-C portu sayesinde pratik bir şekilde şarj edilebiliyor. Ayrıca, cihazın gücünü Qualcomm’un Snapdragon AR1 işlemcisinden aldığını ve yazılım kısmında ise Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Vela OS işletim sistemi ile çalıştığını belirtelim.

One device. Four functions.



A good pair of glasses, Open Wearable Stereo, the first-person view camera and AI anywhere.#XiaomiAIGlasses #NewBeginnings pic.twitter.com/mURRdAgwGG