HyperOS 3.1 Almayacak Xiaomi, Redmi ve Poco Modelleri Açıklandı!

Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS 3’ü kullanıcılarla buluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce Poco F7 Ultra modeli için de güncelleme müjdesini vermişti. Ancak diğer markalarda olduğu gibi Xiaomi de artık bazı eski modeller için desteği sonlandırıyor. Son olarak HyperOS 3.1 güncellemesi alamayacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri resmi olarak açıklandı.

HyperOS 3.1 Güncellemesi Alamayacak Xiaomi, Redmi ve Poco Modelleri

Şirket yakın zamanda HyperOS 3.1'i tanıtmaya hazırlanıyor. Şu anda Çin'de beta programında olan yeni yazılım, önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılacak ancak ne yazık ki tüm Xiaomi modellerine sunulmayacak. İlgili listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Poco

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 Neo

HyperOS 3.1 Yenilikleri

HyperOS 3.1, dikkat çeken birçok yenilikle geliyor. Bu güncellemede Apple’ın Dinamik Ada tasarımına benzeyen Hyper Island özelliği ve tamamen yenilenen son uygulamalar ekranı ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra bellek yönetimi daha verimli hale getiriliyor. Ayrıca animasyonlar daha akıcı oluyorken, uygulamaların açılış süreleri kısaltılmış durumda.