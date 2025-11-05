HyperOS 3.1 Almayacak Xiaomi, Redmi ve Poco Modelleri Açıklandı!
Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesi alamayacak Xiaomi, Redmi ve Poco modellerini açıkladı. Listede birçok cihaz yer aldı. İşte paylaşılan liste...
⚡ Önemli Bilgiler
- HyperOS 3.1 güncellemesi alamayacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri belli oldu.
- Listede 20'den fazla model yer aldı.
Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS 3’ü kullanıcılarla buluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce Poco F7 Ultra modeli için de güncelleme müjdesini vermişti. Ancak diğer markalarda olduğu gibi Xiaomi de artık bazı eski modeller için desteği sonlandırıyor. Son olarak HyperOS 3.1 güncellemesi alamayacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri resmi olarak açıklandı.
HyperOS 3.1 Güncellemesi Alamayacak Xiaomi, Redmi ve Poco Modelleri
Şirket yakın zamanda HyperOS 3.1'i tanıtmaya hazırlanıyor. Şu anda Çin'de beta programında olan yeni yazılım, önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılacak ancak ne yazık ki tüm Xiaomi modellerine sunulmayacak. İlgili listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xiaomi
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14
Redmi
- Redmi 13C
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
Poco
- Poco F5 5G
- Poco F5 Pro
- Poco M6 Pro
- Poco X6 Neo
HyperOS 3.1 Yenilikleri
HyperOS 3.1, dikkat çeken birçok yenilikle geliyor. Bu güncellemede Apple’ın Dinamik Ada tasarımına benzeyen Hyper Island özelliği ve tamamen yenilenen son uygulamalar ekranı ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra bellek yönetimi daha verimli hale getiriliyor. Ayrıca animasyonlar daha akıcı oluyorken, uygulamaların açılış süreleri kısaltılmış durumda.