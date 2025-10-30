Xiaomi'den Popüler Modele HyperOS 3 Güncellemesi!
Xiaomi'nin mart ayında küresel olarak piyasaya sürdüğü Xiaomi 15 modeli, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi aldı. Beta süreci başladı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, Xiaomi 15 modeli için HyperOS 3 güncellemesini sundu.
- Güncelleme 8,2 GB boyutunda.
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla kullanıcısına ulaştırmaya devam ediyor. Kısa süre önce Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro modellerine sunan şirket, şimdi ise Xiaomi 15 için beklenen müjdeyi verdi. İşte ayrıntılar...
Xiaomi 15 İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayında
Xiaomi 15 için sunulan Android 16 tabanlı HyperOS 3, şu anda bazı Avrupa ülkelerinde Mi Pilot üyelerine sunuluyor. 3.0.4.0.WOCEUXM sürüm numarasıyla gelen ve 8,2 GB boyutunda olan sürüm, yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak.
Performans, güvenlik ve yapay zeka tarafında önemli iyileştirmelerle gelen HyperOS 3, daha akıcı animasyonlar, optimize edilmiş pil kullanımı ve artırılmış sistem kararlılığı sayesinde genel deneyimi yükseltiyor. Yenilenen arayüz ise modern ve sade tasarımıyla öne çıkarken kullanıcıların özelleştirme seçenekleri de artıyor.
HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller
Kasım 2025 - 15 Kasım’a Kadar
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.