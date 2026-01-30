Xiaomi, HyperOS 3.1 İçin Gaza Bastı! İşte Güncelleme Alan Modeller

Son dönemlerde HyperOS 3'ü daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun mesai harcayan Xiaomi, şimdi ise gözünü HyperOS 3.1'e çevirdi. Geçtiğimiz hafta beta dağıtımını başlatan Çinli teknoloji devi, şimdi birkaç model için daha güncelleme testlerine başladı. İşte Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 Beta güncellemesi alan modeller!

HyperOS 3.1 Beta Güncellemesi Alan Modeller

XiaomiTime tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yeni beta güncellemesi; Redmi K80 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15 serisi ve Xiaomi Pad 7 Ultra için yayınlandı. Tabii bu yeni sürüme herkes erişemiyor. Yalnızca beta programına dahil kulanıcılar tarafından indirilebiliyor.

Xiaomi'nin beta sürecini önümüzdeki günlerde daha fazla cihaz için genişletmesi bekleniyor. Ayrıca şu an için markanın ana vatanı Çin'de süren testlerin küresel olarak da başlatılması muhtemel. Bunun için net bir tarih paylaşılmasa da önümüzdeki aylar işaret ediliyor.

Şimdiye kadar HyperOS 3.1 Beta güncellemesi alan modeller şu şekilde sıralandı:

Redmi K80 Pro

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Pro Max

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

HyperOS 3.1 Beta Yenilikleri

Daha akıcı animasyonlar ve arayüz iyileştirmeleri

Performans artışı (daha hızlı uygulama açılışları)

Yenilenen Son Uygulamalar (Recents) arayüzü

Widget ve ana ekran özelleştirme için iyileştirmeler

Batarya verimliliği ve sistem stabilitesi artışı

Bağlantı ve Bluetooth optimizasyonları

