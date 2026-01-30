Xiaomi, HyperOS 3.1 İçin Gaza Bastı! İşte Güncelleme Alan Modeller
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 Beta için çalışmaları hızlandırdı. Son olarak birçok modele daha güncelleme sunuldu. İşte o cihazlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- HyperOS 3.1 güncellemesi Redmi K80 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15 serisi ve Xiaomi Pad 7 Ultra için yayınlandı.
- Beta sürecinin önümüzdeki günlerde daha fazla modele sunulması bekleniyor.
Son dönemlerde HyperOS 3'ü daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun mesai harcayan Xiaomi, şimdi ise gözünü HyperOS 3.1'e çevirdi. Geçtiğimiz hafta beta dağıtımını başlatan Çinli teknoloji devi, şimdi birkaç model için daha güncelleme testlerine başladı. İşte Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 Beta güncellemesi alan modeller!
HyperOS 3.1 Beta Güncellemesi Alan Modeller
XiaomiTime tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yeni beta güncellemesi; Redmi K80 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15 serisi ve Xiaomi Pad 7 Ultra için yayınlandı. Tabii bu yeni sürüme herkes erişemiyor. Yalnızca beta programına dahil kulanıcılar tarafından indirilebiliyor.
Xiaomi'nin beta sürecini önümüzdeki günlerde daha fazla cihaz için genişletmesi bekleniyor. Ayrıca şu an için markanın ana vatanı Çin'de süren testlerin küresel olarak da başlatılması muhtemel. Bunun için net bir tarih paylaşılmasa da önümüzdeki aylar işaret ediliyor.
Şimdiye kadar HyperOS 3.1 Beta güncellemesi alan modeller şu şekilde sıralandı:
- Redmi K80 Pro
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Pro Max
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
HyperOS 3.1 Beta Yenilikleri
- Daha akıcı animasyonlar ve arayüz iyileştirmeleri
- Performans artışı (daha hızlı uygulama açılışları)
- Yenilenen Son Uygulamalar (Recents) arayüzü
- Widget ve ana ekran özelleştirme için iyileştirmeler
- Batarya verimliliği ve sistem stabilitesi artışı
- Bağlantı ve Bluetooth optimizasyonları
