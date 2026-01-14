Xiaomi'nin 7 Modeline Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geliyor

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi hızlı bir şekilde dağıtılmaya devam ediyor. Bu büyük Android güncellemesini alan modeller arasına 7 akıllı telefon daha katılmaya hazırlanıyor. Bununla beraber daha fazla telefon, Xiaomi'nin en güncel yazılımına sahip olacak. Bu cihazlar arasında bütçe dostu modeller de bulunuyor.

HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Xiaomi Mix Fold 2 Xiaomi Civi 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini alan Xiaomi telefonlar arasında Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S, Xiaomi Mix Fold 2 ve Xiaomi Civi 3 yer alıyor. Bu sürüm şu anda Çin'de beta olarak dağıtılıyor. Yani bu telefonlarda güncellemeye sahip olabilmek için beta test programında yer almak gerekiyor.

Xiaomi, yeni yazılım güncellemelerini genellikle önce Çin'de beta sürüm olarak yayınlıyor. Bu süreçte güncellemeyi deneyen kullanıcılar, karşılaştıkları hataları ve performans sorunlarını şirkete bildiriyor. Böylece Xiaomi, yazılımın kararlı sürümünü hazırlamadan önce kritik hataları tespit edip düzeltebiliyor.

Beta test programı, Xiaomi için oldukça kritik bir aşama çünkü bu sayede cihazlarda yaşanabilecek donma, uygulama uyumsuzluğu ve pil tüketim sorunları gibi problemler erkenden fark ediliyor. Şirket, bu geri bildirimleri değerlendirerek yazılımı daha stabil hâle getiriyor. Kullanıcılar açısından ise bu süreç, yeni özellikleri herkesten önce deneyimleme fırsatı sunuyor.

Xiaomi, beta sürecini tamamladıktan sonra güncellemeyi kararlı sürüm olarak tüm kullanıcılara açıyor. Şirketin geçmişteki güncelleme politikalarına bakıldığında Çin'deki testlerin bitmesinden sonra genellikle birkaç hafta içinde global cihazlara da dağıtım başlıyor. Bu nedenle Xiaomi 12 gibi global modellerin listede yer alması, HyperOS 3'ün kısa süre içinde dünya çapında da yayınlayacağını gösteriyor.

HyperOS 3, kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. HyperIsland olarak isimlendirilen bu özellik, bildirimleri ve canlı aktiviteleri ekranın üst kısmından görebilmenize imkân tanıyor. Kullanıcılar bu sayede şarj hızından dinlediği şarkılara kadar birçok bilgiye anında erişebiliyor. Ayrıca HyperAI isimli yapay zeka özellikleri de mevcut.