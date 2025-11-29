Xiaomi Açıkladı: İşte Aralık Ayında HyperOS 3 Alacak Modeller!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, en güncel yazılımı olan HyperOS 3’ü kullanıcılara dağıtmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok model için güncelleme yayınlayan şirket, bunu aralık ayında da sürdürecek. Peki aralık ayında Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller hangileri? İşte liste...

Aralık Ayında Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller

Daha akıcı bir arayüz ve daha hızlı bir kullanım deneyimi sunan HyperOS 3, aralık ayında eski amiral gemilerinden bütçe dostu modellere ve tabletlere kadar birçok cihaza ulaşacak. Güncellemeyi alacak cihazlar arasında Xiaomi 14 serisi, Redmi Note 14 ve Redmi 14 aileleri ile bazı POCO modelleri bulunuyor. Söz konusu listeye aşağıdan ulaşabiilirsiniz.

Xiaomi

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Redmi

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi 14C

Redmi 14/13X

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 (Wi-Fi)

POCO

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6

HyperOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.

Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun. Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.

HyperOS Sürümü seçeneğine basın. Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

HyperOS 3 Yenilikleri

HyperOS 3, kullanıcılara baştan sona yenilenmiş bir deneyim sunacak. Öyle ki güncellemeyle birlikte daha modern ikonlar, yenilenmiş arayüz animasyonları, çok daha akıcı geçişler ve daha işlevsel bir Super Island kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca sistem uygulamaları da Xiaomi ekosistemiyle daha uyumlu hâle getirilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak modeller arasında kullandığınız cihaz var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.