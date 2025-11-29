Xiaomi Açıkladı: İşte Aralık Ayında HyperOS 3 Alacak Modeller!
Xiaomi'nin aralık ayında Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak modelleri belli oldu. Peki listede hangi cihazlar var? İşte o modeller!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, aralık ayında Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak modelleri açıkladı.
- Listede Xiaomi 14 serisi, Redmi Note 14 ve Redmi 14 aileleri ile bazı POCO modelleri bulunuyor.
- Yeni güncelleme yenilenmiş bir deneyim sunacak.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, en güncel yazılımı olan HyperOS 3’ü kullanıcılara dağıtmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok model için güncelleme yayınlayan şirket, bunu aralık ayında da sürdürecek. Peki aralık ayında Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller hangileri? İşte liste...
Aralık Ayında Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller
Daha akıcı bir arayüz ve daha hızlı bir kullanım deneyimi sunan HyperOS 3, aralık ayında eski amiral gemilerinden bütçe dostu modellere ve tabletlere kadar birçok cihaza ulaşacak. Güncellemeyi alacak cihazlar arasında Xiaomi 14 serisi, Redmi Note 14 ve Redmi 14 aileleri ile bazı POCO modelleri bulunuyor. Söz konusu listeye aşağıdan ulaşabiilirsiniz.
Xiaomi
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T Pro
Redmi
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi 14C
- Redmi 14/13X
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 (Wi-Fi)
POCO
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6
HyperOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?
- Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.
- Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.
- Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.
- Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
HyperOS 3 Yenilikleri
HyperOS 3, kullanıcılara baştan sona yenilenmiş bir deneyim sunacak. Öyle ki güncellemeyle birlikte daha modern ikonlar, yenilenmiş arayüz animasyonları, çok daha akıcı geçişler ve daha işlevsel bir Super Island kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca sistem uygulamaları da Xiaomi ekosistemiyle daha uyumlu hâle getirilecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak modeller arasında kullandığınız cihaz var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.