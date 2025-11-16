Xiaomi'den Popüler Modele HyperOS 3 Güncellemesi!
Xiaomi, Redmi Note 14 Pro+ için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya başladı. Böylelikle cihaz kullanıcıları, birçok yeniliğe kavuşuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, Redmi Note 14 Pro+ için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya başladı.
- Güncelleme birçok yenilik getiriyor.
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda model için peş peşe müjdeyi veren Çinli üretici, şimdi de merakla beklenen güncellemeyi global Redmi Note 14 Pro+ kullanıcılarına sunmaya başladı. İşte detaylar…
Redmi Note 14 Pro+ İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayınlandı
Xiaomi, OS3.0.2.0.WOPMIXM sürümlü bu güncellemeyi Redmi Note 14 Pro+ modellerine sunmaya başlandı. Android 16 tabanlı HyperOS 3, fotoğraflar ve metinler için yapay zeka özellikleri bir yana iOS'a benzeyen arayüz yenilikleri, iPhone'ların Dinamik Ada özelliğine benzeyen Super Island özelliği ve güncellenmiş ikonlar getiriyor. Bu doğrultuda dikkat çekici bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz.
HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller
Kasım 2025 - 15 Kasım’a Kadar
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.