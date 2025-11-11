Xiaomi'nin Yeni Kulaklığı İçin Kritik Gelişme! Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Xiaomi Buds 6 olarak isimlendirilecek olan bu kulaklığın TDRA sertifikasyonu aldığı görüldü. Kulaklığın üst düzey ses deneyimi sunmaya yardımcı olan çok çeşitli özelliklerle beraber gelmesi bekleniyor.

Xiaomi Buds 6 Nasıl Özellikler Sunacak?

Xiaomi Buds 6, TDRA sertifikasyonunda M2540E1 model numarası ile görüldü. Bu sertifika, küresel lansmanın çok yakın olduğunun bir işareti olarak yorumlanıyor. Yakın zamanda kullanıcılarla buluşması beklenen cihaz, Bluetooth bağlantısı ile çalışacak. Bu cihazın çok gelişmiş özelliklere sahip olacağı söyleniyor.

Buds 5 ve Buds 5 Pro gibi modelleri göz önünde bulunduracak olursak kulaklık çok büyük bir olasılıkla aktif gürültü engelleme (ANC), uzamsal ses desteği gibi önemli özelliklere sahip olacak. ANC özelliği sayesinde çevreden gelen sesler, müzik deneyiminizi olumsuz etkilemeyecek. Tamamen şarkıya odaklanma imkânına sahip olacaksınız.

Uzamsal ses desteği tıpkı ANC gibi kulaklığa ilgi düzeyinin çok yüksek olmasını sağlayabilir. Bu özellik sayesinde konuşmalar tıpkı yanınızda gerçekleşiyor gibi bir hissiyata sahip olacaksınız. Benzer şekilde çalan şarkılar da sanki yanınızda çalıyormuş gibi 360 derecelik bir ses deneyimi elde edeceksiniz.

Şimdilik bu kulaklık hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. Yine de fikir vermesi açısından Xiaomi Buds 5'in özelliklerini hatırlamakta fayda var. Bu kulaklık, yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği sayesinde ortam gürültüsünü bastırarak sesin daha net bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği de çevre seslerinin çalan şarkı ya da konuştuğunuz kişinin sesini bastırmasının önüne geçiyor.

Buds 5 ayrıca IP54 sertifikası ile geliyor. Bu, toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. ANC kapalı olduğunda 6,5 saat saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 39 saate kadar ulaşıyor. ANC etkin olduğunda ise kulaklık 3,5 saat pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu dahil edildiğinde ise bu süre 20 saati buluyor.