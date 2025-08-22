Xiaomi CEO’sundan Olay Yaratacak Tesla Tavsiyesi!

Xiaomi CEO'su geçtiğimiz günlerde elektrikli otomobil satın almak isteyen kullanıcılara "Tesla alın" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından sosyal medya birbirine karıştı. Peki gerçekten uzun zamandır sektörde olan deneyimli CEO bu sözlerinde ciddi miydi? Yoksa sadece "ironi içeren bir şaka" yaptı ve kimse anlamadı mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Uzayan Teslimatlara Karşı İlginç Çözüm: Tesla Alın!

Xiaomi’nin elektrikli SUV modeli YU7 piyasaya sunulduktan sadece 18 saat içinde 240 bin sipariş alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu büyük ilgi teslimat sürelerinin neredeyse bir yıla yaklaşmasına yol açtı. Sabırsız müşterilerin şikayetleri artınca Xiaomi CEO’su Lei Jun şaşırtıcı bir açıklama yaptı ve rakip markaları işaret ederek Tesla Model Y’nin de gayet başarılı bir otomobil olduğunu söyledi.

Bu açıklama sosyal medyada “dalga mı geçiyor, yoksa ciddi mi?” sorularını beraberinde getirdi. Mayıs ayında tanıtılan Xiaomi YU7 modern tasarımı, ileri teknolojileri ve rekabetçi fiyatıyla Çin pazarında büyük ses getirdi. Şirketin ilk elektrikli SUV modeli olan YU7’nin yoğun ilgi görmesi siparişleri kısa sürede rekor seviyelere taşıdı. Ancak bu başarı aynı zamanda bir sorunu da beraberinde getirdi: Yeni müşteriler için teslimat süresi 56 ila 59 haftaya kadar çıktı.

Beklemek istemeyen kullanıcıların sosyal medya üzerinden dile getirdiği memnuniyetsizlik Xiaomi yönetimini adım atmaya zorladı. Xiaomi CEO’su Lei Jun tepkilere yanıt verirken alışılmadık bir yol seçti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Eğer hızlı bir şekilde elektrikli otomobil sahibi olmak istiyorsanız diğer Çinli markaların modellerine bakabilirsiniz. Tesla Model Y de gerçekten harika bir otomobil değerlendirebilirsiniz” dedi.

Normal şartlarda bir CEO’nun rakip markayı övmesi pek görülmeyen bir durumken Jun’un bu açıklaması kısa sürede gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar Lei Jun’un sözlerini alaycı bir çıkış olarak değerlendirirken, sektör analistleri açıklamanın samimi olduğuna dikkat çekiyor. Xiaomi’nin önceliğinin müşteri memnuniyeti olduğuna vurgu yapan uzmanlar CEO’nun bu sözlerle aslında kullanıcıların beklentilerini anladığını göstermeye çalıştığını belirtiyor. Tesla’nın Çin’deki güçlü üretim kapasitesi ve son dönemde açıkladığı kampanyalar da bu tavsiyeyi daha anlamlı hale getiriyor.

