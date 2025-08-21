Xiaomi'nin Telefonları Artık Satmıyor ama Araçları Rekor Kırdı

Sadece teknolojik cihazlarla değil, elektrikli araçlarla da büyük bir ivme yakalayan Çinli dev Xiaomi, piyasadaki ikinci elektrikli araç (EV) modeli olan, Tesla'nın korkulu rüyası YU7 SUV'dan kazandığı kârı açıkladı. Bu araç, Haziran ayının sonunda satışa çıkmıştı ama talep o kadar fazlaydı ki bekleme süresi bir yıla kadar çıktı, hatta geçti. Gecikmelere rağmen, Xiaomi'nin EV satışlarından elde ettiği gelir dudak uçuklatıyor ve analist tahminlerini geride bırakıyor.

Xiaomi 16,2 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

2025'in ikinci çeyreğinde Xiaomi'nin geliri 116 milyar yuana (16,2 milyar ABD doları) ulaştı. Bu rakam analist tahminlerini geride bırakırken, net kâr da 11,9 milyar yuan ile neredeyse iki katına çıktı. Bu başarıyı hiç şüphesiz EV sektöründe yaptığı 10 milyar dolarlık yatırıma borçlu. Yatırımlar sayesinde en büyük rakipleri BYD ve Tesla'nın karşısına çıkabildi ve piyasa değerini son bir yılda 120 milyar dolar artırdı.

Xiaomi'nin Yarı İletken Yatırımı 7 Milyar Doları Bulacak

Otomotiv atılımının yanı sıra Xiaomi, yarı iletken teknolojilerine de odaklanıyor. Şirket, yeni tanıttığı 3 nanometrelik Xring O1 çipi ile önümüzdeki on yılda 7 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Bunun sebebi ise asıl gelir kaynağı olan akıllı telefonların, EV satışlarına oranla zayıflaması. Zira şirket, büyük indirim kampanyaları yapmasına rağmen satışları tek haneli oranda artırmaktan öteye geçemedi. Buna karşın, beyaz eşyadan akıllı cihazlara uzanan IoT ürünleri %30–40 büyüme kaydederek şirketin dengelenmesine katkı sağladı.