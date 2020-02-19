Xiaomi'den Akıllı Maske Geliyor

Son dönemde artış gösteren Corona virüsü ve hava kirliğinden dolayı maskeler özellikle Çin'de büyük talep görmekte. Xiaomi de bu büyük talebi görmezden gelmedi ve yeni bir akıllı maske patenti aldı.

Xiaomi, Akıllı Maske Patenti Aldı

Xiaomi şu anda Çin'de kendi yüz maskelerini satmakta ve gelir elde etmekte. Şirket ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden yepyeni bir akıllı maske patent aldı ve yeni maske satışa sunmak için çalışmalara başladı. Alınan patentte yer alan açıklamada maskenin üzerinde yer alan işlemcinin sensörler yardımı ile verileri toplayacağı yazmakta.

Toplanan verilerin depolama modülü kullanılarak maskede saklanacağı ve bağlantı modülü sayesinde diğer cihazlara aktarılacağı söylenmekte. Maskenin standart hava filtresine güç veren dahili bataryaya sahip olacağı paylaşılan bilgiler arasında yer almakta. Maskenin kullanıcının hareket edip etmediğini veya sabit bir pozisyonda olup olmadığını belirlemesine yardımcı olacak ivmeölçerler ve jiroskoplar gibi sensörle donatılacağı açıklandı.

Xiaomi akıllı maskesindeki sensörler ile kirlilik emilimi, nefes hacmi, nefes sayıları gibi verileri kaydedecek. Xiaomi'nin yeni maskesinin ne zaman piyasaya süreceği bilinmezliğini korumakta. Gelen tahminlere göre akıllı maske çok kısa süre içersinde Çin'de piyasaya sürülecek.