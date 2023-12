Xiaomi İlk Elektrikli Otomobilini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Lansman Tarihi Belli Oldu!

Yıllar süren söylenti ve sızıntıların ardından Xiaomi nihayet 28 Aralık'ta ilk elektrikli otomobilini tanıtacağı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini doğruladı.

Xiaomi, 3.400'den fazla mühendis ve 1,4 milyar dolarlık yatırımla yıllarca süren özel bir çalışmanın ardından nihayet elektrikli otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor.

Duyuru Weibo'daki resmî kanallar ve şirketin CEO'su ve kurucusu Lei Jun tarafından X üzerinden yapıldı. Duyuru 2023 yılı bitiminden hemen önce geldi ve gelecek yıl görünüşe göre şirket büyük ölçüde yeni elektrikli otomobiline odaklanacak.

