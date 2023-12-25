Xiaomi İlk Elektrikli Otomobilini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Lansman Tarihi Belli Oldu!

Yıllar süren söylenti ve sızıntıların ardından Xiaomi nihayet 28 Aralık'ta ilk elektrikli otomobilini tanıtacağı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini doğruladı.

Xiaomi, 3.400'den fazla mühendis ve 1,4 milyar dolarlık yatırımla yıllarca süren özel bir çalışmanın ardından nihayet elektrikli otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor.

Duyuru Weibo'daki resmî kanallar ve şirketin CEO'su ve kurucusu Lei Jun tarafından X üzerinden yapıldı. Duyuru 2023 yılı bitiminden hemen önce geldi ve gelecek yıl görünüşe göre şirket büyük ölçüde yeni elektrikli otomobiline odaklanacak.

Xiaomi, İlk Elektrikli Otomobilini 28 Aralık'ta Tanıtacak

Xiaomi EV technology launch on Thursday at 2pm

Just tech, no products. pic.twitter.com/YGRz5w9NFw — Lei Jun (@leijun) December 25, 2023

Xiaomi normalde Çinli akıllı telefon üreticisi olarak biliniyor ancak şirket zamanla pek çok alanda hizmetlerini ve ürünlerini geliştirdi. Lei Jun ile daha önce yapılan bazı röportajların ardından şirketin Tesla'ya karşı rekabet etmeyi hedeflediği açık.

Xiaomi'nin lansmanda otomobile dair detayları açıklamasını, yapay zekâ sürüş özelliklerine ışık tutmasını ve üç farklı modelin renk varyantları hakkında ayrıntılar vermesini bekliyoruz.

Xiaomi'nin CEO'su yeni girişime güveniyor ve akıllı telefon sektöründeki başarılarını lider bir dev olarak tekrarlamak istiyor.

Peki sizin Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobilinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.