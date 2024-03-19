Xiaomi Elektrikli Otomobillerinin Özellikleri ve Fiyatları Ortaya Çıktı!

Xiaomi birçok farklı sektörde başarılı teknolojileriyle kullanıcıların sevgilisi hâline gelmiş bir marka ve şirket bu başarısını elektrikli otomobil sektöründe de yakalamak istiyor. Bugün ise şirketin yaklaşmakta olan ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı ve görünüşe göre gelecek olan otomobilin iki değil tam dört adet farklı versiyonu bulunacak.

Xiaomi SU7 - 28.000 Euro

Xiaomi SU7 teknik özelliklerini sızdıran Çinli bir Weibo kullanıcısına göre dört adet versiyonun ilki 299 hp (220 kW) tek motorlu versiyonla başlayacak. Bu motor 400 Nm gibi oldukça yüksek bir tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,28 saniyede ulaşıyor.

Bu aynı zamanda 500V mimarisi üzerine inşa edilen tek versiyon, yani bu da 15 dakikalık şarjın 330 km menzil sağladığı anlamına geliyor. Azami hız 210 km/s ile sınırlandırılmış ve 73,6 kWh LFP bataryası sayesinde 668 km'lik CLTC menzili teknik özellikleri tamamlıyor.

Giriş seviyesi modelin bilgi-eğlence sistemi tek bir NVIDIA Orin çipinden gücünü alacak ve otomobil 19" jantlar ve 15 hoparlörlü bir ses sistemi ile gelecek. Ayrıca merakla beklenen otomobilin giriş seviyesi versiyonu 28.000 Euro'nun biraz üzerinde bir fiyatla satışa sunulacak.

Xiaomi SU7 Pro - 33.500 Euro

Bir sonraki model Xiaomi SU7 Pro olacak. Elbette bu model de tek motorlu olacak ancak güç 374 hp'ye (275 kW) ve tork 438 Nm'ye yükseltilmiş. 100 km/sa hıza ulaşma süresi ise 4,68 saniyeye düşerek Pro'yu oldukça çevik bir sedan hâline getiriyor.

Ancak asıl büyük değişiklik teknoloji bölümünde. Kirin batarya 871V mimarisiyle çalışıyor, bu da 15 dakikalık bir şarj seansının menzili 570 km artırdığı anlamına geliyor.

Bilgi-eğlence sistemi ek bir NMVIDIA Orin çipine sahip ve performansını iki katına çıkararak 508 TOPS'a yükseltiyor. Otomobil bu modelde de yine aynı 19" jantlar ile gelecek ancak bu kez daha ucuz model olan Bridgestone yerine Michelin lastiklere sahip olacak. Fiyat noktasında da bu modelin 33.500 Euro'nun biraz altında olması bekleniyor.

Xiaomi SU7 Max - 38.600 Euro

Bir sonraki model ise Xiaomi SU7 Max. Bu model çift motorlu, 673 hp güç aktarma organı ve 838 Nm tork ile âdeta elektrikli bir canavar olacak. 0'dan 100 km/s hıza 2,78 saniyede ulaşacak olan modelin aynı Kirin bataryası 800 km menzil vaat ediyor.

Azami hız 265 km/s ile sınırlı ve 15 dakikalık şarj ekstra 510 km menzil kazandırıyor. Max versiyonu 20" jantlar ve Michelin lastiklere sahip olacak. SU7 Max'in diğer birçok ek özelliği SU7 Pro ile aynı olacak ve fiyat noktasında 38.600 Euro'luk bir fiyat bizleri karşılıyor.

Xiaomi SU7 FE - 43.800 Euro

Dört model arasında sonuncu olan Xiaomi SU7 FE ise aynı 871V mimarisini kullanıyor ve aynı Kirin bataryadan güç alıyor ancak bazı farklılıklar da yok değil.

SU7 FE versiyonu, 1.074 hp veya 770 kW kombine çıkışa sahip elektrik motorları tarafından destekleniyor. Çift veya üç motorlu bir kurulum olup olmadığına dair henüz bir ayrıntı mevcut değil ancak devasa 1.276 Nm tork değeri, 0'dan 100 km/sa hıza 1,98 saniye gibi akılalmaz bir sürede ulaşılmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda bu aracı Tesla'ya karşı çok ama çok büyük bir rakip hâline getiriyor.

Mevcut modeller arasında en hızlı konumda olan SU7 FE, 21" jantlar ve Michelin lastikler üzerinde 300 km/s azami hıza sahip ve 15 dakikalık hızlı bir şarj seansında 450 km menzil ekleyebiliyor ve çok daha büyük, 8 pistonlu Brembo frenleri otomobili 100 km/s'den sadece 32 m'de durdurabiliyor.

Fiyat noktasında da Tesla'nın üst düzey otomobilleriyle hemen hemen aynı bir fiyat bekliyor olabilirsiniz ama Xiaomi ilginç bir şekilde çok daha uygun bir fiyat olan 43.800 Euro satış fiyatı belirlemiş durumda.

Sızıntının gerçek olması durumunda görünen o ki Xiaomi tıpkı telefonlarda ve girdiği hemen hemen her teknoloji pazarında yaptığı gibi elektrikli otomobil pazarını da bu dört modeliyle alt üst edecek. Xiaomi SU7'ler gerçekten vaat ettiğini verebilirse Xiaomi'nin endişelenmesi gereken tek şey siparişleri zamanında teslim etmek olacak.

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