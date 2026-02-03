Xiaomi 200Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi, G27i 2026 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi G27i 2026 Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: Fast IPS LCD

Fast IPS LCD Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Ekran Tepki Süresi: 1ms

1ms Kontrast Oranı: 1000:1

1000:1 Renk Gamı: %100 sRGB ve %95 DCI-P3

%100 sRGB ve %95 DCI-P3 Portlar: Bir adet DisplayPort, bir adet HDMI port ve bir adet ses girişi

Geçtiğimiz günlerde Redmi G25 isimli bütçe dostu bir monitör tanıtan Xiaomi, kısa süre önce G27i 2026 isimli yeni bir monitör daha tanıttı. 27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan G27i 2026, Fast IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 200Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor.

Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan monitör, 400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Kontrast oranı 1000:1 olan monitör, yüzde 100 sRGB ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor.

Monitörde AMD FreeSync Premium özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızı senkronize ediliyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor. Monitörün portları arasında bir adet DisplayPort, bir adet HDMI port ve bir adet ses girişi yer alıyor.

Xiaomi G27i 2026 Fiyatı

Xiaomi'nin yeni oyun monitörü G27i 2026 için 199 Singapur Doları (6 bin 813 TL) fiyat etiketi belirlendi. Singapur'da satışa sunulan monitörün diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Standla birlikte 3.6 kilogram ağırlığında olan monitörde 75 x 75 VESA uyumluluğu da mevcut. Bu sayede monitör duvara da monte edilebiliyor.