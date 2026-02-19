Xiaomi'den Mobil Oyunculara Müjde: Yeni Güncelleme FPS'i Yükseltiyor!

Xiaomi, yeni güncellemeler yayımlamaya devam ediyor. Yazılım geliştirme çalışmalarına büyük önem veren şirket, şimdi ise mobil oyuncular için harekete geçti. Kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimlere göre oyunlarda bazen FPS düşüşü yaşanıyordu. Game Turbo için sunulan son sürümse bu soruna çözüm getiriyor. İşte ayrıntılar...

Game Turbo Güncellemesi, Xiaomi Cihazlarda FPS'i Yükseltiyor

XiaomiTime'ın haberine göre Game Turbo için 12.3.0-260211.1.1 sürüm numaralı güncelleme yayımlandı. HyperOS Güvenlik uygulaması ile birlikte gelen bu güncelleme, Game Turbo'nun mobil oyunlar ile uyumluluğunu artırıyor ve bu sayede FPS'i yükseltiyor. Böylelikle söz konusu sorun çözüme kavuştu.

Yeni güncellemeyi yükleyebilmek için şu adımları takip etmelisiniz:

Ayarlar > Uygulamalar > Sistem uygulama güncellemeleri bölümüne girin. Güvenlik (Security) uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin. Güncelleme varsa yükleyin.

Xiaomi Cihazlardaki Game Turbo Nedir?

Pek çok akıllı telefonda yer alan Game Turbo, cihaz kaynaklarını oyuna öncelik verecek şekilde optimize eder. Böylelikle oyun sırasında daha yüksek deneyim sunulur. Özellikle işlemci ve grafik birimini oyun odaklı çalıştıran Game Turbo, ağ optimizasyonu sayesinde de ping dalgalanmalarını önlemeye çalışır. Ayrıca ses ve dokunmatik tepkiyi de en aza indirerek özellikle PUBG gibi rekabetçi oyunlarda daha hızlı tepki vermenizi sağlar.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de oyun oynarken FPS düşmesi sorunuyla karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.